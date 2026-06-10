Nacional

Se reconoció al programa “Acapulco se Transforma Contigo” por fortalecer una perspectiva de desarrollo sustentable y cuidado del medio ambiente

Fonatur recibe la Escoba de Plata por acciones ambientales en Acapulco

Por Tamara Ramírez Villegas
Acapulco Se Transforma Contigo Fonatur

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) recibió el reconocimiento internacional Escoba de Plata, otorgado por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS), de España, en reconocimiento a las acciones de recuperación urbana, rehabilitación de espacios públicos y fortalecimiento ambiental impulsadas a través del programa “Acapulco se Transforma Contigo”.

El galardón distingue las iniciativas que han contribuido a mejorar las condiciones operativas y ambientales de los municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero, como parte de la estrategia integral de reconstrucción y desarrollo sostenible de la región.

De acuerdo con Fonatur, el premio reconoce los trabajos orientados a la rehabilitación de infraestructura, la recuperación de áreas públicas y el impulso de acciones para fortalecer el entorno ambiental, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y promover un modelo de desarrollo más sustentable.

La Escoba de Plata es una de las distinciones más importantes en materia de gestión ambiental y manejo de residuos a nivel internacional. Los Premios Escobas se entregan cada dos años y contemplan las categorías de Platino, Oro y Plata. A lo largo de casi cuatro décadas, el certamen ha distinguido a más de mil iniciativas de países como España, Portugal, Andorra, México, Chile, Argentina, Perú y El Salvador, impulsando el intercambio de buenas prácticas en materia de sostenibilidad y gestión de residuos.

El programa “Acapulco se Transforma Contigo”, por el cual Fonatur obtuvo el reconocimiento, está enfocado en la recuperación integral de espacios públicos, la rehabilitación de infraestructura urbana y el fortalecimiento de las condiciones ambientales en las zonas afectadas, con una visión de desarrollo sostenible y resiliencia para las comunidades.

Con este reconocimiento internacional, Fonatur suma un nuevo aval a las acciones implementadas para la recuperación de Acapulco y Coyuca de Benítez, en una etapa en la que ambos municipios continúan fortaleciendo su infraestructura y sus espacios públicos con una perspectiva de desarrollo sustentable y cuidado del medio ambiente.

Tendencias