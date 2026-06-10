Sismo en Guerrero se percibe en CDMX: ¿De qué magnitud fue el temblor? El sismo registrado en Guerrero se percibió en la CDMX, sin que se activara la alerta sísmica

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo con magnitud de 4.4 a 12 km al suroeste de San Marcos, Guerrero, con una profundidad de 10 km; el sismo fue percibido en la Ciudad de México.

A las 17:36 horas de este miércoles 10 de junio se registró un temblor en el estado de Guerrero, el cual fue percibido en la CDMX; sin embargo, de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, no se activó la alerta sísmica, debido a que el movimiento telúrico no cumplía con los parámetros establecidos.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en la Ciudad de México?

Según lo informado por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, el sismo registrado este miércoles 10 de junio en Guerrero no ameritó alerta sísmica debido a que la estimación de energía, en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos.

Por su parte, las autoridades gubernamentales de la CDMX aseguraron que, tras registrarse el sismo, se activaron los protocolos de seguridad, sin que al momento de la publicación de la nota se reporten daños o afectaciones en la ciudad, mientras que las autoridades de Guerrero tampoco han informado sobre afectaciones o daños en el estado.