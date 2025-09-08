Con conversatorio, conmemora INEA Día Internacional de la Alfabetización

En compañía del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, el Estado de Puebla y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), conmemoraron el Día Internacional de la Alfabetización, celebrado cada 8 de septiembre, con el conversatorio “Presente y futuro de la Alfabetización en México y el mundo” que reunió al gobierno estatal con autoridades de la UNESCO.

En la ceremonia, el director general del INEA, Armando Contreras Castillo, detalló que actualmente la institución a su cargo se ocupa de 257 mil 125 personas que se encuentran en proceso de alfabetización, al tiempo que 83 mil 927 educandas y educandos se han alfabetizado al mes de agosto de 2025. Detalló cómo, a lo largo de sus 44 años, el INEA brindó servicios a más de 13 millones de personas para aprender a leer y escribir y aseveró que por primera vez en la historia del país, se ha logrado reducir el índice de analfabetismo al 3.93 por ciento, con el objetivo de disminuir la cifra al 3.8%, para que al finalizar este año, esta cifra se vuelva irreversible.

A decir del funcionario, en la Cuarta Transformación “la alfabetización se reafirma como un pilar de la justicia social, porque la educación promueve paz, combate pobreza y afianza el desarrollo nacional para construir lo que nuestro país anhela: la prosperidad compartida, corazón del humanismo y de la Nueva Escuela Mexicana”. Asimismo, informó sobre la innovación de los materiales educativos, con el módulo “Nombrando y Contando al Mundo 2025”, herramienta educativa que funge como libro de trabajo para apoyar el aprendizaje de la lectoescritura y el pensamiento matemático en personas jóvenes y adultas, mayores de 15 años, utilizando códigos QR para ofrecer herramientas complementarias como audios, videos y elementos de realidad aumentada, con el fin de aprovechar las ventajas que brinda la era digital.

Como tópico adicional, el director general destacó la atención que brinda el INEA a pueblos indígenas a través de materiales educativos en 66 lenguas originarias distintas como parte de la modalidad de alfabetización indígena bilingüe que incluye su oferta educativa, programa que busca considerar la naturaleza plurilingüe y multicultural de México.

Acompañaron el acto la titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), Tatiana Clouthier; el director general del Instituto Estatal de Educación para Adultos en Puebla, José Andrés Domingo Morales Zayas; la oficial nacional de Educación de la Unesco en México, Rosa Wolpert y el especialista en educación, Adolfo Rodríguez; el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; el presidente de la Comisión de Educación en el Senado, Raúl Morón Orozco y la secretaria de Extensión y Vinculación del Tecnológico Nacional de México, Andrea Zárate Fuentes.