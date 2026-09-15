Huelga en el Monte de Piedad: hay divisiones en el sindicato; facción exige terminar el conflicto

Huelga en el Monte de Piedad El Sindicato Independiente del Monte de Piedad ha solicitado concluir el conflicto y ha puesto en marcha acciones para generar un cambio que concluya el conflicto a casi un año de iniciado.

Estamos a sólo unos días de la que la huelga en el Monte de Piedad cumpla un año de haber iniciado. A pesar de este tiempo, las negociaciones entre el patronato de la institución y las personas trabajadoras han tenido pocos avances y, aunque recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su capacidad de atracción, esto no representa una promesa de pronta resolución. Ahora, un sector del sindicato ha comenzado a solicitar que se levante el paro laboral para reabrir las sucursales en todo el país.

¿Cómo va la huelga en Monte de Piedad? Sector sindical pone poner fin al conflicto

Desde hace meses, se ha reportado que personas trabajadoras del Monte de Piedad han estado en una situación de descontento e insatisfacción con la huelga que permanece vigente. Sin poder recibir sus remuneraciones económicas, la situación empieza a llegar a una situación delicada para quienes sustentan económicamente a su familia y con la posibilidad de no recuperar este dinero si el paro es declarado inexistente por parte de la SCJN.

Ahora, el líder del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, Gerardo Díaz, expresó públicamente que este sector busca que el conflicto concuya lo antes posible ante el riesgo que significa mantener el paro. “Nuestra postura es quitar la huelga. El tema es regresar a trabajar, cuidar nuestra fuente de trabajo, de plano ya no se aguanta. Ya vamos a cumplir el año el primero de octubre”.

Esta sección de trabajadores engloba un estimado de 400 personas, por lo que es todavía insuficiente para que se logre una mayoría que concluya la huelga. La idea es evitar que la prolongación del conflicto laboral ponga en riesgo a la institución de cerrar de forma permanente, repercutiendo en sus puestos trabajos y seguridad financiera a largo plazo.

¿Cuál es la diferencia entre ambos sindicatos?

La diferencia principal es que se trata de dos organizaciones sindicales distintas que representan a trabajadores de Nacional Monte de Piedad. El Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, de Empresas de Préstamo Prendario y Servicios Financieros es la organización titular del Contrato Colectivo de Trabajo y tiene sus antecedentes en el sindicato constituido en 1955 y actualmente está encabezado por Arturo Zayún González.

En cambio, el Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad es una organización diferente, autónoma y minoritaria, registrada ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral con el número 3602; sus antecedentes de constitución y registro datan de 2017-2018 y actualmente cuenta con cientos de afiliados, aunque no es el titular del CCT.

La existencia de ambas organizaciones se explica por la libertad de asociación sindical: de hecho, el propio Monte de Piedad reconoce en sus informes que en 2018 se conformó una nueva asociación sindical minoritaria.