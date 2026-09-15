Marina asegura más de 37 toneladas de cocaína en lo que va de 2026; decomisos suben 47%

En lo que va del año, la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, ha asegurado 37,855.48 kilogramos de presunta cocaína en las costas del país. Esta cifra representa un incremento del 47.2 % en comparación con todo el decomiso de 2025, lo que suma un acumulado de más de 63,568 toneladas de droga retiradas del mercado ilegal en los últimos meses.

De acuerdo con el balance oficial que comprende del 1 de enero al 10 de septiembre de 2026, las operaciones permanentes de vigilancia, patrullaje e interdicción marítima también han afectado la estructura logística de los grupos criminales con el decomiso de vehículos navales y la captura de operadores.

Durante los despliegues marítimos, aéreos y de la Infantería de Marina se ha logrado asegurar:

26 embarcaciones convencionales.

1 embarcación de bajo perfil (LPV), conocida comúnmente como semicubrible.

54 motores fuera de borda.

86 presuntos infractores de la ley detenidos y puestos a disposición de las autoridades competentes.

La Semar destacó que estos operativos debilitan la capacidad financiera y operativa de las organizaciones delictivas, al tiempo que reducen la disponibilidad de sustancias ilícitas en las calles, protegiendo principalmente el entorno de niños y jóvenes en el país.