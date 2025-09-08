Confirma PVEM que evalúa ir solo en algunos estados y municipios en 2027; aunque reafirma alianza con Sheinbaum

karen Castrejón, dirigente nacional del PVEM, aclara puntos rumbo al 2027

La dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón Trujillo, confirmó que si evalúan contender solos en algunos Estados y municipios en las elecciones intermedias del 2027 ya sea porque cuentan con liderazgos muy fuertes o simplemente porque no lograron acuerdo con Morena aunque será temas que se revisarán en su momento.

No obstante rechazó una ruptura de su alianza con Morena o con el segundo piso de la Cuarta Transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y recalcó que caminan de la mano con el proyecto de la mandataria morenista.

Pero podrían ir solo solos en algunas entidades?

--Si así lo consideramos sí. Hay municipios donde el PVEM tiene liderazgos muy fuertes, donde han pedidos ir solo, o que simplemente no se lograron los consensos con los compañeros aliados. Cada uno de estos temas se revisará y veremos las condiciones, pero hoy lo que prevalece es la alianza, hay entendimiento, no hay pleitos ni diferencias

Ello luego de que el consejo nacional de Morena aprobara en febrero pasado la ley contra el nepotismo que establece la prohibición de que ningún familiar sucediera a los gobernadores en turno en el proceso de 2027.

Sin embargo, el gobernador de San Luis Potosí, el pevemista, Ricardo Gallardo impulsa la candidatura de esposa, la senadora, Ruth González Silva rumbo a la gubernatura de esa entidad que se renovará en el 2027, lo que contravendría esa medida de Morena.

En la víspera el delegado nacional del PVEM, Arturo Escobar advirtió que su partido evalúa la posibilidad de contender con candidatos propios en varias entidades en las elecciones de 2027, por primera vez desde 2018.

Afirmó que en la mayoría de los 17 estados que estarán en juego en los próximos comicios, el partido podría presentar propuestas independientes basadas en plataformas, proyectos de gobierno y perfiles de candidatos, fortaleciendo su influencia en lugares como Zacatecas, San Luis Potosí, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz.

La dirigente nacional del PVEM ratificó el compromiso del partido con la transformación del país y detalló que llegado el momento se hará un análisis profundo de la realidad política en cada estado y municipio que este en dispuesta, para ver si se llega a un acuerdo con Morena y el PT o se postula a candidatos propios.

“En el PVEM estamos comprometidos con la transformación de México. Nuestro partido es, y seguirá siendo, un aliado de la presidenta Claudia Sheinbaum”, indicó

Castrejón Trujillo rechazó que su partido se sientan maltratado por Morena y justificó que el debate es normal y es parte de la vida legislativa pero insistió en que se mantendrán caminando al lado de la 4T.

“Estamos sólidos y fuertes y respaldaremos a Sheinbaum y seguiremos trabajando de la mano con ella”, estableció