Sacudida en Sinaloa: Los funcionarios señalados por EU que ya solicitaron licencia; falta un senador ( Departamento de Justicia de los Estados Unidos - CUARTOSCURO )

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó, mediante un comunicado este martes 5 de mayo de 2026, que el Lic. Dámaso Castro Zaavedra presentó su solicitud de licencia sin goce de sueldo al cargo de Vicefiscal General del Estado. Zaavedra forma parte de los 10 funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de EE. UU. de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Las acusaciones del gobierno estadounidense señalan a funcionarios en activo y de pasadas administraciones por presuntamente proteger a líderes del cártel de narcotráfico de investigaciones, procesos judiciales y detenciones. Entre los funcionarios acusados se encuentra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.

Por su parte, tras recibir diez solicitudes formales de extradición entregadas por la embajada de México en Estados Unidos, conforme a la Ley de Extradición Internacional, la Fiscalía General de la República rechazó dichas solicitudes, argumentando que las autoridades estadounidenses no anexaron elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de los funcionarios señalados.

¿Quiénes son los funcionarios de Sinaloa que solicitaron licencia?

Hasta el momento, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gómez Mendívil; y el Lic. Dámaso Castro Zaavedra, Vicefiscal General del Estado, pidieron una licencia temporal para separarse de sus cargos mientras son investigados por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con la célula de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

Hasta el momento, el senador Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena en el estado de Sinaloa, es el único de los cuatro funcionarios en activo señalados por Estados Unidos que falta por solicitar licencia.

¿Quién es Dámaso Castro? El Vicefiscal General de Sinaloa que pidió licencia tras acusaciones de EU por vínculos con el narcotráfico

Dámaso Castro Zaavedra funge como vicefiscal desde 2021. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa y es maestrante en Ciencias Jurídico-Penales en la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la misma institución.

De acuerdo con El País, según listas en manos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde el vicefiscal es identificado como “Culiacán Regio”, se le responsabiliza presuntamente de recibir un soborno mensual de 200 mil pesos proveniente de los líderes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, dichas investigaciones se encuentran en proceso.