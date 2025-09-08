Decomisan 21 toneladas se metanfetamina en Durango

Autoridades localizaron y neutralizaron dos laboratorios clandestinos empleados para la elaboración de sustancias ilícitas, donde se aseguraron aproximadamente 21 toneladas de metanfetamina, en el poblado Carricitos, Durango.
Esta acción se llevó a cabo durante recorridos, cuando personal naval localizó y desmanteló dos laboratorios clandestinos.
En el lugar se aseguraron aproximadamente 21 mil kilogramos de metanfetamina ya procesada, así como diversos precursores químicos, como mil litros de ácido clorhídrico, 200 litros de ácido acético, mil litros de tolueno, 200 litros de cianuro de bencilo, 250 litros de P2P, 575 kilogramos de sosa cáustica y 200 kilogramos de cianuro de sodio.
Con este decomiso se evitó que más de 525,000,000 dosis de droga llegaran a las calles, asimismo, se estima una afectación económica a la delincuencia organizada de 6,532,026,885 pesos.