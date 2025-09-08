Finabien sigue posicionado como la mejor opción para enviar dinero

Envío de dinero

El procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz, informó, durante la conferencia Mañanera del Pueblo, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que Finabien sigue siendo la mejor opción para el envío de dinero a México vía depósito o transferencia.

A decir del funcionario, el pasado 4 de septiembre de 2025, se realizó el experimento de enviar 400 dólares y Finabien, fue la que pagó más, ya que entregó 7,638.47 pesos, mientras que la firma Ria Money Transfer fue la que entregó menos, $7,274.43.

En cuanto a la Canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), Escalante Ruiz señalo que del 25 al 29 de agosto el precio más bajo registrado fue de $774.90 pesos, en Chedraui Mina, en Villahermosa, Tabasco. Y en Fresko La Comer Cumbres, en Monterrey, Nuevo León, se detecto el precio más caro de $936.45 pesos.

Durante los mismos días, el precio del jabón de barra de 135 a 150 gr, tuvo un promedio de 17.31 pesos por pieza. Mientras que los precios más altos se encontraron entre los $18.79 y $22.69, el más bajo proviene de Precísimo, en 4.01 pesos.

Sobre la gasolina, el 5 de septiembre, el precio promedio por litro fue de $23.58, mientras que el precio más barato se ubicó en $23.19 por litro, en la Gasolinera M Y G, de grupo Pemex, en Tampico, Tamaulipas; el más caro fue de 24.99 pesos, en Petromax, de Petro Seven, en Saltillo, Coahuila.

Por último, Iván Escalante Ruiz dio a conocer que la edición #583 de septiembre de la Revista del Consumidor contiene los resultados del estudio de calidad que el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó con 85 leches y productos lácteos ultrapasteurizados.