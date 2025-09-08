Golpe al Cártel de Sinaloa: DEA captura a 617 narcos en una semana

DEA asesta nuevo golpe al Cártel de Sinaloa (Especial)

Crimen organizado — Derivado de acciones contra el crimen organizado y desarticulación de redes de tráfico de drogas, la Administración de Control de Drogas (DEA), en un operativo que involucró a agentes en 23 divisiones de campo dentro de Estados Unidos y en siete regiones extranjeras logró la captura de 617 integrantes del Cártel de Sinaloa en una semana, 480 kilogramos de polvo de fentanilo y más de 11 millones de dólares en efectivo.

A través de un comunicado la agencia antidrogas de EU subrayó que el operativo se llevó a cabo entre el 25 y el 29 de agosto de 2025, como parte de la estrategia global para debilitar al Cártel de Sinaloa.

La DEA subraya que la droga asegurada consiste en 714 mil 707 pastillas, 2 mil 209 kilogramos de metanfetamina, 7 mil 469 kilogramos de cocaína y 16.55 kilogramos de heroína. Asimismo, destaca que fueron retiradas de circulación 420 armas de fuego.

El Gobierno de Estados Unidos destaca que el resultado de este operativo deriva de estrategia que combina inteligencia, aplicación de la ley y colaboración nacional e internacional.

El titular de la DEA, Terrance Cole, resaltó la importancia de estos logros al asegurar que “estos resultados demuestran el firme compromiso de la agencia antidrogas con la protección del pueblo estadounidense”.

En la misma línea, apuntó que “cada kilogramo de veneno incautado, cada dólar confiscado a los cárteles y cada arresto que realizamos representa vidas salvadas y comunidades defendidas. La DEA no cejará hasta que el Cártel de Sinaloa sea desmantelado por completo”.

El Gobierno de Donald Trump asegura que el Cártel de Sinaloa cuenta con miles de miembros, asociados y facilitadores que operan en 40 países encargados de la producción, fabricación y distribución de drogas sintéticas de alto riesgo y relacionadas con el tráfico ilícito.

La CRónica de Hoy/2'25