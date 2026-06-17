Empleo para adultos mayores con credencial INAPAM: ¿Quiénes y cómo pueden solicitarlo? Si tienes tu tarjeta INAPAM, puedes tener un ingreso extra; conoce cómo puedes acceder a un empleo formal con este beneficio (Pexels)

Si acabas de tramitar tu tarjeta INAPAM y quieres recibir un ingreso extra, puedes formar parte de la Vinculación Productiva de esta institución y acceder a un empleo formal.

Uno de los beneficios que ofrece el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es que les ofrece a las personas mayores la oportunidad de incorporarse a un empleo formal donde recibirán, además de un ingreso adicional, prestaciones de ley.

¿Qué es el programa de Vinculación Productiva del INAPAM 2026?

El programa de Vinculación Productiva del INAPAM tiene como objetivo promover empleos remunerados para los adultos mayores, además de actividades voluntarias que les generen un ingreso conforme a su oficio, habilidad o profesión.

Existen dos modalidades de la Vinculación Productiva del INAPAM a las que podrán acceder los adultos mayores para recibir un ingreso extra:

Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía: Esta es una actividad que los adultos mayores realizan de manera voluntaria , por lo que no reciben un salario base y consiste en el empacado de productos en tiendas de autoservicio , donde lo que recibas dependerá de lo que las personas usuarias decidan darte.

Esta es una actividad que los adultos mayores realizan de , por lo que no reciben un salario base y consiste en el , donde lo que recibas dependerá de lo que las personas usuarias decidan darte. Empleo formal: En esta modalidad, el INAPAM permite que las personas adultas mayores se incorporen al mercado laboral percibiendo una remuneración económica y prestaciones de ley en empresas privadas o públicas.

Requisitos: ¿Quiénes pueden solicitar un empleo con la tarjeta INAPAM?

Si estás interesado en incorporarte a la Vinculación Productiva del INAPAM, podrán hacerlo todas las personas que cuenten con los siguientes requisitos y documentos:

Tener 60 años o más

Credencial INAPAM (original)

Identificación oficial con fotografía en original (puede ser el INE, pasaporte vigente, licencia de conducir o carnet de salud)

CURP

Además de lo anterior, la empresa con la que te vayas a vincular puede solicitar algunos requisitos adicionales relacionados con el puesto que vayas a ocupar; sin embargo, estos te los darán a conocer al momento de solicitar el empleo.

¿Cómo solicitar el empleo para adultos mayores del INAPAM?

Para iniciar tu registro en la Vinculación Productiva 2026 del INAPAM, una vez que tengas a la mano los documentos antes mencionados, deberás acudir a algún módulo de vinculación productiva en un horario de 8:00 a 14:00 horas.

En el módulo de vinculación productiva tendrás que: