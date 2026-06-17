SAT pondrá la lupa solo en operaciones de “alto riesgo”; no habrá impunidad para factureras

Jennifer Krystel Castillo Madrid comparece ante legisladores de la Permanente

La Comisión Permanente ratificó a Jennifer Krystel Castillo Madrid como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y anunció que se concentrarán en operaciones de alto riesgo detectadas mediante sistemas automatizados de análisis de información.

Advirtió que no habrá impunidad para las empresas factureras ni habrá espacio para que puedan evadir impuestos.

“Estas actividades no van a quedar impunes, no va haber espacio para evadir, o para eludir las obligaciones fiscales, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer a los contribuyentes cumplidos”, advirtió

Al comparecer en la Comisión de Asuntos Económicos de la Permanente, como parte de su proceso de ratificación en el encargo, Castillo Madrid, prometió redireccionar las auditorías para concentrarse en actividades de alto riesgo.

“Las actividades que principalmente serán fiscalizadas son aquellas de alto riesgo, sin que ello implique la realización de auditorías innecesarias o actos de molestia ociosos, es decir, se redireccionará las acciones del SAT a auditorías de operaciones de alto riesgo y no habrá cabida para malas prácticas fiscales”, estableció

La funcionaria prometió certeza jurídica y menores actos de molestia para los contribuyentes cuyos ingresos anuales superan los 2 mil millones de pesos.

“Sin requerimientos innecesarios, desproporcionados y actos de molestia para quienes cumplen oportunamente con el pago de sus impuestos”, indicó

México –agregó--debe consolidarse como un destino confiable, con reglas claras y mecanismos que den seguridad jurídica a las inversiones.

Actualmente de los 67 millones de contribuyentes activos en el país, 15 mil 644 integran el segmento de grandes contribuyentes, lo que representa apenas el 0.2 por ciento del padrón nacional.

Este pequeño segmento concentra aproximadamente el 52 por ciento de la recaudación federal del país. De este universo sólo el 6 por ciento ha sido objeto de actos de fiscalización.

“Entre el ejercicio 2023 y 2025 se han iniciado tan sólo 2 mil 480 auditorías a grandes contribuyentes, lo que representa un promedio de 826 actos de fiscalización por año sobre un padrón de aproximadamente 15 mil contribuyentes, es decir, sólo el 6 por ciento del padrón de grandes contribuyentes han sido sujetos de un acto de fiscalización”, indicó

De acuerdo con los datos del SAT, la recaudación de impuestos de este sector muestra una trayectoria sostenida en los últimos tres años con un promedio de 2.5 billones de pesos anuales.