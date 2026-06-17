¿Tu joya está atrapada? La respuesta del Monte de Piedad que enfureció a miles de clientes

Huelga en el Monte de Piedad 2026 El paro sigue en la casa de empeño (Crónica Digital)

La prolongada huelga en el Nacional Monte de Piedad recrudece la inconformidad de miles de personas que mantienen empeños vigentes o que ya liquidaron sus préstamos y siguen sin poder recuperar sus pertenencias.

Después de más de ocho meses de conflicto laboral y paro en las sucursales de la casa de empeño, la institución respondió a una de las quejas más recurrentes entre sus usuarios. Lejos de calmar los ánimos, la explicación provocó nuevas críticas.

Dudas y quejas de usuarios durante la huelga del Monte de Piedad

La molestia gira alrededor de una pregunta que se repite entre quienes dejaron joyas, relojes y otros objetos de valor como garantía de un préstamo: ¿por qué continuar pagando intereses por una prenda que no puede recuperarse debido al cierre de las sucursales?

Una usuaria resumió el sentimiento de numerosos clientes al cuestionar la lógica de seguir cubriendo cargos financieros cuando el bien empeñado permanece fuera de su alcance.

Según expresó, la preocupación no se limita a la seguridad de los artículos resguardados, también involucra el costo que representa mantener vigente un contrato mientras la entrega de la prenda sigue suspendida.

“El punto no solo es que estén seguros, el punto es que por qué voy a pagar más intereses si yo lo que quiero es mi joya, por qué voy a liquidar algo que no puedo tener. Es ilógico que sigan cobrando intereses y que si no pagamos pues para recuperar la joya vayamos a PROFECO”, señaló Elisa.

Huelga Nacional Monte de Piedad: intereses y pagos

Ante los reclamos, el Nacional Monte de Piedad sostuvo que los clientes pueden continuar realizando pagos de refrendo o liquidación mediante los canales alternativos habilitados durante la huelga.

La institución indicó que quienes opten por cumplir con los pagos establecidos en la fecha señalada en su contrato podrán recuperar sus pertenencias una vez que el servicio presencial vuelva a operar, sin cargos adicionales relacionados con la entrega de la prenda.

La respuesta, sin embargo, no resolvió la principal inconformidad de muchos usuarios. Para diversos clientes, el problema radica en que los intereses continúan acumulándose en ciertos contratos aun cuando el acceso físico a los artículos permanece suspendido.

¿Qué medidas tomó el Monte de Piedad durante la huelga para evitar afectaciones?

Como parte de las acciones adoptadas durante la huelga, la institución informó que eliminó la comisión por resguardo de las prendas mientras dure la contingencia laboral. También afirmó que suspendió las comisiones aplicables a pagos efectuados mediante establecimientos OXXO y Banamex.

De acuerdo con la versión oficial, las personas que ya liquidaron totalmente sus préstamos tienen contratos concluidos y podrán recoger sus artículos cuando las operaciones se normalicen.

Además, el Nacional Monte de Piedad extendió las fechas de comercialización de las prendas, una medida que busca otorgar más tiempo a quienes requieren regularizar sus pagos y evitar la pérdida de sus bienes.

El Monte de Piedad sostiene que las personas que ya realizaron el pago correspondiente para recuperar sus prendas no deberán cubrir cantidades adicionales distintas a las contempladas originalmente en sus contratos.

En contraste, quienes mantienen préstamos activos deben continuar pagando los intereses o refrendos establecidos en las condiciones pactadas al momento de recibir el financiamiento. La institución argumenta que estos cobros forman parte de las obligaciones contractuales vigentes y que los pagos efectuados por los canales autorizados no incorporan cargos extraordinarios.

El Nacional Monte de Piedad insiste en que la aplicación de intereses depende de las características particulares de cada contrato y rechaza que exista una política generalizada o arbitraria.