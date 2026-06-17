No hay ruta para la abrogación de la Ley del ISSSTE; sigue la huelga de la CNTE

Dirigentes de la CNTE (Diana Chávez Zea)

A la salida de la mesa de dialogo que se llevó acabo entre autoridades de la SEP, Segob e ISSSTE con la Comisión Única de Representación de la CNTE se reiteró que por el momento no hay una ruta a seguir para lograr la aborgación de la Ley del ISSSTE de 2007, principal demanda de la disidencia megisterial.

De igual forma se corroboró la propuesta de crear un sistema público de Afores y la calendarización de mesas tripartitas que respondan a demandas locales a las que cada una de las secciones de la Coordinadira pueda acceder.

Los representantes del movimiento magisterial considerarón que las propuestas siguen siendo insuficientes pero que las autoridades federales afiermaron que “es lo único que hay”, por lo que las próximas acciones a seguir por parte del magisterio quedará a merced de lo que decidan en la Asamblea Nacional Representativa.

Por lo pronto, la huelga nacional cóntinua, asimismo, los paestros pidieron justicia y la reparación del daño para el contingente de manifestantes que fueron agredidos este miércoles sobre Avinida del Imán, por lo que el día jueves se llevará a cabo una mesa de seguridad para determinar qué acciones se tomarán con el fin de dar con los responsables.