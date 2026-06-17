Alcaldesa de Tenancingo fingió un secuestro para justificar un faltante de 40 mdp

“falso secuestro” de la presidenta municipal de Tenancingo

Luego de realizar investigaciones sobre el “secuestro” hacia la Alcaldesa de Tenancingo, la Fiscalía estableció que, desde el mes de febrero de este año, dos sujetos identificados como José Roberto “N” y Oscar “N”, respectivamente esposo y cuñado de la presidenta municipal, planearon un “falso secuestro de la edil” para exigir el pago de un supuesto rescate por la cantidad de 40 millones de pesos, recursos que serían obtenidos del erario municipal.

Dentro de la información con la que se cuenta se tiene una entrevista en sede ministerial en la que uno de los partícipes refiere que “todo lo estaban planeando ellos ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos”. Este rescate debía salir del ayuntamiento ya que había un desfalco que debían cubrir.

Se presume que también habría participado la propia presidenta municipal, de iniciales N.N.P., quien pretendía justificar un faltante de recursos públicos generado en su propia administración.

Para llevar a cabo el “falso secuestro”, Oscar “N” contactó a su amigo Cristian “N”, a quien “le propuso un negocio” y le ofreció que José Roberto “N”, un pago de 500 mil pesos a cambio de su participación. Este sujeto, a su vez, invitó a su pareja sentimental Karla Valeria “N” y al hermano de esta, Víctor Manuel “N”. Entre los números telefónicos de Oscar “N” y Cristian “N” existe comunicación desde el mes de abril a junio del 2026, con 136 llamadas.

La Fiscalía del Estado de México, estableció que, en grado de probabilidad, el día de los hechos, N.N.P., arribó un vehículo marca Virtus, color rojo, conducido por Karla Valeria “N”, del cual descendió Víctor Manuel “N”, quien, de manera simulada, aparentó obligar a la presidenta municipal a abordar la parte posterior de dicha unidad y después iniciaron su desplazamiento con dirección a la comunidad de San Pedro Zictepec, municipio de Tenango del Valle.

Aparentemente fue la propia N.N.P., quien indicó a sus acompañantes la ruta que debían seguir con la finalidad de evadir las cámaras de videovigilancia.

Cuando notaron que se había dado aviso a las autoridades, la funcionaria se dirigió a sus acompañantes y les expresó “todo se salió de control”, en referencia a la intervención policial, por lo que les indicó que la dejaran en un camino de terracería de la comunidad de El Capulín, desde donde solicitaría auxilio, argumentando haber logrado escapar de sus supuestos captores.

Con fundamento en lo establecido en la ley se solicitó y obtuvo de la Autoridad Judicial orden de aprehensión en contra de Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”, quienes ya fueron detenidos junto con Cristian “N”, de igual forma se obtuvo mandamiento de captura en contra de José Roberto “N” y Oscar “N” a quienes se les considera evadidos de la acción de la justicia.

En cuanto a N.N.P, presidenta municipal de Tenancingo, se solicitó y obtuvo Audiencia de Formulación de Imputación también por el hecho delictivo de simulación de secuestro, la cual se llevará a cabo el próximo 9 de julio.

Por lo que respecta a la presunta afectación de 40 millones de pesos al erario, se dio vista a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, así como al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

Cabe señalar que Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” también son investigados por el delito de extorsión, por el que podrían alcanzar hasta 25 años de prisión de acuerdo con la Ley General en la materia.