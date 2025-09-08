Por “problemas técnicos” Hacienda entrega con retraso el Paquete Económico 2026

Con retraso Hacienda cumple y entrega el Paquete Económico 2026

Paquete Económico 2026 — El Paquete Económico 2026, el primero de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum que deberá ser analizado y discutido por Diputados y Senadores para su aprobación, presentó retraso en su entrega por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que argumentó “problemas Técnicos”, por lo que el documento fue recibido en San Lázaro cerca de la medianoche de este 8 de septiembre, límite que marca la ley.

Aunque con retraso, el secretario de la SHCP, Édgar Amador Zamora, entregó el documento en San Lázaro, donde de acuerdo con la Ley de Ingresos, ésta debe ser aprobada antes del 20 de octubre por los diputados y el 31 del mismo mes por los senadores.

Sin la presión de los gobiernos de los estados ni de partidos políticos, Hacienda realizó ajustes al Paquete Económico del próximo año y que comprende tres documentos clave: los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Los Criterios Generales comprenden metas y expectativas económicas como el crecimiento del PIB, inflación, precio del petróleo y tipo de cambio.

La Iniciativa de Ley de Ingresos detalla el dinero que se espera ingresar a las arcas del gobierno, principalmente de la recauda del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En tanto, el proyecto de Presupuesto de Egresos refiere sobre en qué y cómo gastará la Federación el dinero recaudado.

RETRASOS

este lunes la Comisión de Hacienda y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados fueron notificadas formalmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que “por problemas técnicos”, el titular de la dependencia, Édgar Amador, llegará a San Lázaro hasta las 22:30 horas, hora y media antes de la medianoche de este 8 de septiembre, hora límite legal para cumplir con la entrega del Paquete Económico 2026.

En San Lázaro, se recibió la notificación por parte de Hacienda, de que la entrega del presupuesto del próximo año retrasará hasta las 22:30, cuando originalmente su entrega estaba prevista para 17:00 horas, pero cerca de esa hora se pidió una prórroga para las 18 horas.

Sin embargo, se comunicó más tarde que la entrega de la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos “cambia de horario (y) el mismo se comunicará más tarde”.

La Crónica de Hoy/2025