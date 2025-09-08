¿Vendepatrias? no, solo exhibo en EE.UU complicidad de Morena con Crimen organizado: Alito

Alejandro Moreno, dirigente nacioonal del PRI revira a los señalamientos presidenciales . (Daniel Augusto)

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno negó las acusaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo señaló de buscar la intervención de gobiernos extranjeros en asuntos internos de México, pero reconoció que si ha exhibido la complicidad de Morena y sus gobiernos desde Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado.

Acusó a la administración federal de ser “cómplice del crimen organizado” y de proteger a grupos delictivos que, aseguró, se han infiltrado “hasta la médula de los gobiernos de Morena”.

Además, señaló que recursos del huachicol habrían financiado campañas del partido oficialista y responsabilizó a gobernadores morenistas de convertir a sus estados en “campos de guerra, extorsión y corrupción”.

Luego de que Sheinbaum lo acusó de vendepatrias tras la gira que realizó el dirigente tricolor por Estados Unidos donde se reunió con legisladores tanto republicamos como demócratas, Alejandro Moreno afirmó que sus críticas no van dirigidas contra México, sino contra lo que calificó como el “desastre” heredado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado, dijo, por el actual gobierno de Morena encabezado por Sheinbaum.

“Los priistas no somos vendepatrias. Somos mexicanos que amamos a nuestro país y que no nos callamos. Exhibiremos cada crimen, cada traición y cada complicidad”, reviró

Eso –recalcó—“es falso” pues el PRI cree en la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y en la solución pacífica de los conflictos.

“Esa es la política exterior que construyeron los gobiernos del PRI, la que permitió que México recibiera el respeto de todas las naciones del mundo”, expresó el dirigente priista en un mensaje difundido en redes sociales”, explicó

El dirigente tricolor acusó al gobierno de perseguirlo políticamente y fabricar delitos en su contra y sostuvo que ejercer la oposición implica “valor para denunciar” frente al poder, y advirtió que no se dejará amedrentar por las declaraciones presidenciales:

“Delatar a su gobierno no es ser desleal con la Nación, porque claramente ni usted ni su gobierno son la Patria”, aseveró

Moreno aseguró que continuará su labor como opositor “aun a riesgo de la vida” y cerró su mensaje con un llamado a la militancia priista y a la ciudadanía: “México es mi causa. Y por México, seguiré dispuesto a darlo todo. Vamos con todo, México. ¡Sí se puede!”.