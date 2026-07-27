Pensión ISSSTE agosto 2026 ¿Qué día cae el pago a pensionados? (Pexels)

Las personas que reciben una pensión por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya cuentan con la fecha oficial en la que podrán recibir el pago correspondiente al octavo mes del 2026.

Este recurso se realizará antes de que inicie el periodo, permitiendo a los pensionados hacer uso del recurso con anticipación para cubrir sus gastos una vez concluida su vida laboral.

En sus canales oficiales, el ISSSTE informó que el apoyo económico que corresponde al mes de agosto se verá reflejado en las cuentas de los beneficiarios los últimos días del mes de julio.

Adelantar el pago es una práctica que el ISSSTE mantiene a lo largo del año para garantizar que las personas que obtienen este beneficio cuenten con un recurso que complementa su economía.

¿Qué día depositan la pensión ISSSTE?

De acuerdo con información en las plataformas oficiales del Instituto, el depósito de las pensiones se podrá ver reflejado el 30 de julio de 2026, por lo que se espera que aún se cuentan con cuatro fechas más correspondientes a los pagos de los últimos meses del año y al aguinaldo.

28 de agosto - mes de septiembre

30 de septiembre - mes de octubre

29 de octubre - mes de noviembre

primera quincena de noviembre - aguinaldo

27 de diciembre - mes de diciembre

¿Cómo sabes si ya cayó el depósito del ISSSTE?

Para conocer el estatus del abono, las personas que reciben su pensión ISSSTE, podrán corroborar que su dinero este en su cuenta bancaria a través de:

Aplicación móvil bancaria en donde reciben el pago

Consultar en cajeros automático

Banca en línea

Hablar a la institución bancaria en donde recibe la pensión

En caso de que el depósito no se vea reflejado en la cuenta bancaria, las autoridades recomiendan esperar y en el caso de que el problema persista es necesario contactar al banco o solicitar información en el ISSSTE para conocer el estatus del recurso.