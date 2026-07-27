Agricultura inicia pago a más de 4 mil 311 productores de maíz blanco en cuatro estados (SECRETARÍA DE AGRICULTURA)

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) inicio el pago de incentivos a 4 mil 311 productores de maíz blanco de los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Campeche, como parte del apoyo para la comerzalización de la cosecha correspondiente al ciclo Primavera-Verano 2025. La medida busca fortalecer el ingreso de las familias dedicadas al campo y dar mayor certidumbre a la venta del grano.

La dependencia federal informó que los recuersos forman parte del programa de incentivos para la producción y comercialización de maíz, mediante el cual las y los agricultores reciben un apoyo económico por tonelada comercializada, con el objetivo de mejorar su rentabilidad y hacer frente a las condiciones del mercado.

De acuerdo con Agricultura, el proceso de pago se realiza de manera directa y sin intermediarios, una vez que los productores cumplen con los requisitos establecidos y presentan la documentación correspondiente en las ventanillas habilitadas para el programa.

La Secretaría destacó que este apoyo forma parte de la estrategia del Gobierno de México para fortalecer la producción nacional de granos básicos y respaldar a las y los agricultores, quienes desempeñan un papel fundamental para garantizar el abasto de alimentos en el país.

Asimismo, señaló que la simplificación de los trámites ha permitido agilizar la entrega de los recursos, reduciendo tiempos de espera y facilitando que un mayor número de productores pueda acceder a los incentivos económicos.

La dependencia recordó que estos apoyos forman parte de una estrategia más amplia para impulsar la comercialización del maíz blanco y mejorar las condiciones del sector agrícola, especialmente entre pequeños y medianos productores. También reiteró el llamado a quienes aún no han concluido su trámite para acudir a las ventanillas correspondientes y recibir el beneficio.

El Gobierno de México se compromete a fortalecer la economía rural, incentivar la producción de maíz y brindar mayor estabilidad a miles de familias campesinas de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Campeche.