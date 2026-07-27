¿Qué fue de Alejandro Echavarría, “El Mosh”, líder de la huelga de 1999 en la UNAM?

El Mosh Alejandro Echavarría, líder estudiantil en la huelga de la UNAM de 1999, en 2018 fue detenido por protestas de la CNTE. (Cuartoscuro)

Los medios lo demonizaban: pedía pizzas a domicilio directamente a Ciudad Universitaria, al tiempo que miles de estudiantes no podían continuar con clases dentro de las aulas, acusaban. En su cubículo había droga. Era mariguano, drogadicto, etcétera, etcétera. Muchos señalamientos, pocas pruebas. Era el enemigo público ideal para ponerle fin al conflicto.

Han pasado más de 27 años desde la huelga estudiantil que paralizó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante casi diez meses, sin embargo, hablar de aquel conflicto es hablar también de Alejandro Echavarría, conocido como “El Mosh”, quien junto a Alberto Pacheco " El Diablito" se convirtió en uno de los dirigentes más visibles del movimiento.

Aunque con frecuencia fue identificado públicamente como “el líder” de la huelga, en realidad el Consejo General de Huelga (CGH) funcionaba como un órgano colegiado integrado por representantes de decenas de escuelas y facultades, por lo que el movimiento no tuvo un dirigente único.

Sin embargo, la exposición mediática de Echavarría lo hizo devenir en el rostro más conocido del conflicto: quizá como un villano, durante el último gran movimiento estudiantil en México del Siglo XX.

Huelga UNAM 1999 Esta tarde se realizo una marcha del angel a gobernacion organizada por el CGH para exigir la pronta liberacion de sus compañeros que estan presos. (Cuartoscuro)

¿Por qué surgió la huelga de la UNAM en 1999?

La huelga comenzó el 20 de abril de 1999, después de que el entonces rector Francisco Barnés de Castro impulsó modificaciones al Reglamento General de Pagos que contemplaban un incremento en las cuotas universitarias.

El CGH rechazó esa reforma, al considerar que era una privatización de facto de la Máxima Casa de Estudios, por lo que presentó un pliego petitorio que incluía, entre otros puntos:

La abrogación del nuevo Reglamento General de Pagos.

La derogación de cambios a reglamentos de inscripción y exámenes.

La realización de un congreso universitario resolutivo.

La recuperación del calendario escolar.

La cancelación de sanciones contra participantes del movimiento.

El conflicto concluyó el 6 de febrero de 2000, cuando la entonces Policía Federal Preventiva ingresó a Ciudad Universitaria y detuvo a cientos de estudiantes, luego de un plebiscito entre la comunidad estudiantil y el llamado de distintos intelectuales como Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis de finalizar el conflicto.

¿Quién era “El Mosh”?

Alejandro Echavarría era estudiante de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y rápidamente ganó notoriedad por su estilo irreverente y su participación constante en las asambleas del CGH.

Durante el conflicto fue una de las figuras más mediáticas y también una de las más polémicas: era pan de todos los días que los principales noticiarios del país se dedicaran a defenestrarlo y presentarlo como un vándalo o un delincuente, pese a que era uno de los mejores estudiantes de su generación.

Detención de "El Mosh" en 1999 Elementos de la PFP entraron al auditorio Che Guevara de la facultad de Filosofia y Letras de la UNAM, con ordenes de aprencion contra 450 estudiantes paristas. Alejandro Echevarría lider del CGH fue detenidos por elementos policiacos. (Cuartoscuro)

¿Qué ocurrió con él después de la huelga?

Tras el levantamiento del paro, Echavarría continuó participando en actividades políticas y estudiantiles.

En 2002 volvió a aparecer públicamente cuando fue señalado por autoridades universitarias como uno de los participantes en los incidentes registrados durante la elección de integrantes de la Comisión Especial para el Congreso Universitario.

Años después, en entrevistas concedidas a medios nacionales, aseguró que el estigma de haber participado en la huelga afectó su vida académica y laboral.

Incluso afirmó que no pudo concluir su proyecto profesional como esperaba debido a la imagen que quedó de él tras el conflicto, pese a que obtuvo la medalla Gabino Barreda de excelencia académica al ser el mejor promedio de su generación.

Toma de la UNAM tras la huelga Elementos de la Policia Federal Preventiva recuperaron esta mañana las instalaciones de Ciudad Universitaria y ejecutaron mas de 450 ordenes de aprension en contra de paristas de la UNAM que se encontraban en el interior de las instalaciones de la Facultad de Filosofia y Letras de la Maxima Casa de Estudios. (Cuartoscuro)

La polémica por su plaza como maestro de la CNTE

En 2018, autoridades de Michoacán informaron que Alejandro Echeverría presuntamente había obtenido una plaza docente en la Secretaría de Educación estatal con apoyo de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La noche del 23 de enero de ese año, el mismo en que triunfó el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, fue detenido por la Policía Michoacán, junto con 7 miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por presuntamente tomar las instalaciones de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE).

“Hago un llamado a todos los medios para que dejen de decir mentiras sobre mi persona, yo concursé y gané mi plaza, soy un maestro sumamente responsable”, aseveró Echavarría el 29 de enero de 2018, de acuerdo al periodista Ciro Gómez Leyva.

Actualmente la UNAM padece una de las mayores turbulencias después de la huelga, luego de que se pusieran en duda los resultados del examen de admisión para licenciatura de 2026. Trampas y uso de Inteligencia Artificial, han denunciado estudiantes y personalidades en redes sociales.