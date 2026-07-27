Consumo de tabaco, principal causa del cáncer de cabeza y cuello: Secretaría de Salud

El consumo de tabaco continúa siendo la principal causa para el desarrollo del cáncer de cabeza y cuello, una enfermedad que afecta estructuras como la boca, garganta, laringe, nariz y senos paranasales, informó la Secretaría de Salud. La dependencia hizo un llamado a la población para evitar el tabaquismo y acudir al médico ante cualquier síntoma persistente, ya que la detección temprana mejora las posibilidades de tratamiento.

La Secretaría explicó que el riesgo de padecer este tipo de cáncer aumenta considerablemente cuando el consumo de tabaco se combina con la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas. Además, otros factores de riesgo son la infección por el virus del papiloma humano (VPH), la exposición prolongada al sol en el caso del cáncer de labio y algunos factores ocupacionales.

Especialistas señalaron que entre los principales síntomas se encuentran la presencia de llagas en la boca que no cicatrizan, dolor de garganta persistente, ronquera por más de dos semanas, dificultad para tragar, bultos en el cuello, sangrado sin causa aparente y cambios en la voz. Ante cualquiera de estas señales, recomendaron acudir a una unidad médica para una valoración oportuna.

La dependencia destacó que muchas personas llegan a recibir atención cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas, lo que reduce las posibilidades de éxito del tratamiento. Por ello, insistió en la importancia de identificar los síntomas desde sus primeras manifestaciones y evitar la automedicación.

Asimismo, recordó que dejar de fumar disminuye significativamente el riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer, incluido el de cabeza y cuello, además de reducir la probabilidad de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. La Organización Mundial de la Salud sostiene que no existe un nivel seguro de consumo de tabaco y que todas sus formas representan un riesgo para la salud.

La Secretaría de Salud reiteró que mantener hábitos saludables, evitar el consumo de tabaco y alcohol, llevar una alimentación equilibrada y acudir a revisiones médicas periódicas son medidas fundamentales para prevenir esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de la población.