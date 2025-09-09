Aumenta el robo de medicamentos y carga farmacéutica en el país

Medicamentos

El robo de carga farmacéutica en nuestro país es una de las principales amenazas para la cadena de suministro, especialmente durante el presente año. Entre enero y julio, los medicamentos representaron el 76% de los hurtos, con mayor incidencia en el Estado de México, Puebla y Guanajuato, de acuerdo con datos de la empresa de software de gestión de riesgos Overhaul.

El fenómeno preocupa no solo por las pérdidas económicas, sino también por sus implicaciones en la salud pública, puesto que que los fármacos robados suelen almacenarse en condiciones poco rigurosas o inadecuadas y pueden ser manipulados antes de llegar al mercado negro.

Según el informe, el 67% de los robos se concentró en la región Centro, 29% en el Bajío y 4% en el Sureste. El Estado de México (33%), Puebla (29%) y Guanajuato (17%) concentraron casi ocho de cada diez incidentes.

Robo de carga farmacéutica Primer semestre 2025 (Overhaul)

Entre los productos más afectados en el robo de la industria medica, el 76% fueron medicamentos, sin embargo también se reportaron con bastantes afectaciones las vacunas, suplementos médicos, productos veterinarios, equipo médico y otras cargas mixtas.

Robo de carga farmacéutica Primer semestre 2025 (Overhaul)

La mayoría de los casos, alcanzando el 76%, ocurrieron mientras las unidades estaban en tránsito, frente a un 23% estacionadas y apenas 1% en instalaciones. Los vehículos más afectados fueron camionetas de carga con 42% y torton/rabón con 33%.

En cuanto a horarios y días, el 79% de los robos se registró entre martes y viernes, con un pico los días martes (25%). Además, el 73% ocurrió entre la medianoche y el mediodía, especialmente entre las 6:00 y las 12:00 horas. Las carreteras que presentaron un mayor riesgo fueron MEX-45D y MEX-150D.

Aunque alimentos y bebidas se mantienen como los productos más afectados por atracos, el 33%, el aumento en el sector farmacéutico —que ya representa el 5 % del total de robos en el segundo trimestre de 2025— genera alarma por tratarse de productos de consumo cotidiano y de alto valor en el mercado negro.

La tendencia refleja la diversificación del delito hacia mercancías sensibles y resalta la necesidad de reforzar la seguridad en carreteras.