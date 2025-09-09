Avanza la modernazación de la red ferroviaria en el Edomex por impulso de la Presidenta

Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” (Rogelio Morales Ponce)

La recuperación y modernización de los trenes de pasajeros en el país formó parte importante del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, obras en las que se han invertido 180 mil millones de pesos.

Los habitantes del Estado de México serán beneficiarios por esta modernización a la red ferroviaria gracias a la construcción del Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” y el Tren Suburbano.

El Tren Insurgente, que ya se encuentra en operaciones desde Zinacantepec hasta Santa Fe, llegará hasta el metro Observatorio para completar la conexión entre el Estado de México y la Ciudad de México, beneficiando a más de 5 millones de usuarios quienes han visto una reducción de hasta una hora y media en sus tiempos de traslados.

En diciembre se espera la conclusión del tramo Lechería - AIFA del Tren Suburbano, el cual permitirá el traslado desde Buenavista hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en un tiempo de 39 minutos.

Estas obras son ejemplo de la coordinación de los gobiernos federal y estatal, encabezado por Delfina Gómez, por recuperar el servicio de trenes de pasajeros para mejorar la conectividad y la calidad de vida de los mexiquenses.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez reconoció el apoyo que la Presidenta ha brindado al Estado de México por medio de un mensaje en sus redes sociales: