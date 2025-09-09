Mario Delgado confirma compromiso en Puebla y Chiapas contra el analfabetismo

Mario Delgado, titular de la SEP, confirmó el compromiso del Gobierno Federal en el combate al analfabetismo (Especial)

SEP — “Sembrando letras germina la flor de la Nueva Escuela Mexicana, una escuela sin muros, que va más allá de las aulas y camina al ritmo de la vida y del territorio, que es memoria y es porvenir”, destacó el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, al asegurar que en cada rincón de México se erradicará el analfabetismo y se ondeará la bandera blanca que declarará que todas las voces pueden leer y escribir sus sueños y su destino.

El titular de la SEP se pronunció así, en el marco del Día Internacional de la Alfabetización, donde el Gobierno Federal, la dependencia a su cargo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y los gobiernos de los estados expresaron su compromiso de unir esfuerzos para erradicar el analfabetismo en 2026, al dejar este indicador en menos del 4 por ciento.

Delgado Carrillo subrayó que alfabetizar es crear comunidad y que la comunidad alfabetizada es la mejor defensa frente a la injusticia y la indiferencia. Por ello, apuntó, el encuentro representa un compromiso con un México potenciado por la maquinaria infinita que es el alfabeto.

Asimismo, expresó su interés para que las letras sigan multiplicándose como luciérnagas en la noche, iluminando caminos para que nadie quede a oscuras. Que las palabras aprendidas sean umbral del poema que susurra secretos o sacude el alma. Que cada nombre escrito abra paso a un mundo renovado en esperanzas.

POBLANOS

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, destacó que para la actual administración federal y la estatal, la educación es transformación. Por eso es muy importante abatir el rezago educativo que afecta a más de 300 mil poblanas y poblanos, lo que coloca a la entidad en el sexto lugar nacional en analfabetismo.

Agradeció a la SEP por elegir al estado para conmemorar el Día Internacional de la Alfabetización. Dijo que en el pasado se buscaba tener riqueza, pero con un pueblo ignorante, por ello celebramos la política humanista de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En cada rincón de México ondeará la bandera blanca que declarará que todas las voces pueden leer y escribir, asegura Mario Delgado (Especial)

CHIAPANECOS

En tanto, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, comentó que en su estado existen 512 mil personas que no saben leer ni escribir, lo que la coloca en el primer lugar nacional de analfabetismo. Por ello, desarrollaron la beca Rosario Castellanos para todas las personas que desean alfabetizarse y también se apoya a quienes les enseñan.

Dijo que hoy 131 mil personas que están aprendiendo a leer y a escribir en el estado, y 34 mil 466 --en 6 meses-- ya fueron alfabetizados por 10 mil 289 asesores que acuden a todos los lugares de Chiapas.

En la misma línea se expresó el director general del INEA, Armando Contreras Castillo, quien ratificó el compromiso del Gobierno de México de atender a las más de 4 millones de personas mayores de 15 años que todavía no saben leer ni escribir.

INEA

Informó que actualmente el INEA atiende a 257 mil 125 personas que se encuentran en proceso de alfabetización; en tanto, 83 mil 927 educandos se han alfabetizado al mes de agosto de 2025 a través de los servicios educativos del Instituto.

Precisó que, a lo largo de sus 44 años, el INEA ha brindado apoyo a más de 13 millones de personas para aprender a leer y escribir, lo que ha permitido reducir la barrera del 4 por ciento de analfabetismo por primera vez en la historia del país, alcanzando un 3.93 por ciento, con el objetivo de disminuirlo al 3.8 por ciento al finalizar este año y consolidar este avance.

La Crónica de Hoy/2025