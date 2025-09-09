México reduce inversión educativa y hogares cargan con el costo, advierte la OCDE

Más escolaridad no garantiza empleo en México, invertir en educación no un gasto, es la única vía para que cada estudiante transforme su vida, señala la OCDE — México es el país que invierte menos dinero por cada estudiante, y son las familias quienes cargan con gran parte del gasto al erogar casi el doble que el promedio internacional para que sus hijas e hijos estudien, reveló Patricia Vázquez del Mercado, Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Primero.

De acuerdo con el informe Panorama de la Educación 2025 (Education at a Glance) de la OCDE, en poder de Crónica, hay un retroceso en el financiamiento a la educación, pues la inversión total que incluye gasto público y privado, pasó de 4.6 por ciento del PIB en 2018 a 4.2 por ciento en 2022.

Paradójicamente, casi al mismo tiempo que fue entregado el Paquete Económico 2026 del gobierno federal, fue publicada también la edición más reciente del Education at a Glance de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Los datos del informe de la OCDE son un fuerte llamado de atención para México;

“Nuestro país es el que menos invierte por estudiante en toda la OCDE y además son las familias quienes cargan con gran parte del gasto; en México pagan casi el doble que el promedio internacional para que sus hijas e hijos estudien”, reveló.

Vázquez del Mercado dijo a Crónica que el estudio también revela que menos del 5 por ciento de niñas y niños de 0 a 2 años accede a Educación Inicial cuando en países como Noruega o Corea la cifra supera el 60 por ciento.

“Y en Bachillerato seguimos con el mayor rezago; 4 de cada 10 jóvenes entre 25 y 34 años no lo concluyeron.

A esto se suma que el vínculo entre escuela y empleo todavía tiene enormes oportunidades; en México, tener más estudios no siempre significa tener mejores trabajos”, expresó.

Añadió que de acuerdo al Education at a Glance, el 16 por ciento de los jóvenes en México entre 18 y 24 años, no estudia ni trabaja.

“Estos números no son fríos, hablan de familias que hacen sacrificios, de Madres y Padres preocupados y de jóvenes que merecen un futuro con más opciones”, comentó.

Vázquez del Mercado dijo que la discusión no solo debe ser de cuánto del PIB se destina educación, sino de cuánto se invierte en cada estudiante, porque detrás de cada estadística hay un derecho, el derecho de niñas, niños y jóvenes a aprender.

“Y ese derecho, no puede seguir esperando”, afirmó.

El documento está centrado especialmente en la Educación Superior, y también incluye datos relevantes para la agenda del Sistema Educativo Nacional (SEN).

Para la OCDE, el dato más preocupante es la inversión por estudiante; México ocupa la posición 40 de los 41 países miembros de la organización, con apenas USD 4,066 por alumno, cifra por debajo de Rumania (USD 7,221) y muy lejos de Luxemburgo (USD 31,439).

La paradoja mexicana

Aunque el porcentaje del PIB destinado a la educación puede parecer comparable al de otros países, el verdadero indicador de calidad y equidad es la cantidad invertida por estudiante y su crecimiento sostenido, y México está rezagado.

Familias, las que Más Pagan

El informe también revela la carga económica que asumen los hogares mexicanos.

En Educación Básica y Media Superior, las familias cubren el 16.2 por ciento del gasto educativo, cifra superior al 9.9 por ciento del promedio de la OCDE.

El documento muestra la regresión del modelo pues limita el derecho a aprender, y profundiza la desigualdad; los estudiantes de familias con menores ingresos enfrentan más barreras para permanecer y avanzar en la escuela.

Replantear la Inversión

Educación OCDE La OCDE muestra en su análisis el descenso sobre la educación, varios rezagos y disminuciones. (Gerardo González Acosta)

Mexicanos Primero advirtió que la estrategia de financiamiento educativo debe ser replanteada “con urgencia”.

Para ello propone alternativas específicas, como priorizar la inversión por estudiante, y garantizar que crezca de manera sostenida; también reducir la carga financiera de los hogares, para que la educación no sea un lujo.

Otro planteamiento es focalizar becas y apoyos hacia estudiantes de comunidades marginadas; y un último planteamiento es medir aprendizajes periódica y confiablemente para asegurar que la cobertura se traduzca en calidad.

Más Estudios, Menos Empleo

A diferencia del resto de los países de la OCDE, en México más escolaridad no garantiza mejores oportunidades laborales; el desempleo afecta a 4 de cada 10 jóvenes con estudios superiores; más que a quienes no concluyeron secundaria.

Entre los jóvenes de 25 a 34 años, 2.7 por ciento de quienes no concluyeron la secundaria están desempleados, frente a 3.6 por ciento que sí la concluyeron.

“Lo más grave es que 4.3 por ciento de estudiantes que sí cuentan con estudios superiores, no tienen empleo; este indicador refleja que en México, más escolaridad no se traduce en mejores oportunidades de empleo”, afirma el documento.

En lo referente a los aprendizajes, aunque el reporte suele centrarse en insumos, cobertura y acreditación, esta edición pone un especial énfasis en aquellos.

Más escolaridad ayuda, pero no garantiza, afirma la OCDE; 61 por ciento de las personas adultas sin Educación Media Superior queda en “Nivel 1 o inferior” de lectura.

Esto significa que leen textos breves y familiares, y localizan datos literales, pero tienen dificultades para inferir, comparar información o manejar textos más largos; 30 por ciento con Media Superior y 13 por ciento con Terciaria, siguen en ese nivel.

“Asumir el derecho a aprender exige medir sistemáticamente los aprendizajes fundamentales con evaluaciones válidas y periódicas para transparentar resultados, corregir políticas y orientar recursos a donde más se necesitan, de modo que todas y todos estén, aprendan y participen”, afirma el análisis.

México carece de datos comparables de estudiantes y de población adulta, pues no es parte de la muestra de análisis del reporte porque no participó en el Programa para la Evaluación Internacional de Competencias de Adultos de la OCDE.

Aumentar la cobertura sigue siendo insuficiente mientras que no podamos asegurar cuánto y cómo aprenden los estudiantes; “para corregir el rumbo de las políticas educativas se necesita evidencia”.

México reduce inversión educativa y hogares cargan con el costo, advierte la OCDE