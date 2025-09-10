Detallan cómo fue el ataque a balazos contra el secretario de Seguridad de Amozoc, Puebla

Balean a secretario de Seguridad de Amozoc (Imagen ilustrativa)

José Luis Corrales Serrano, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Amozoc y Teniente de Navío en activo de la Secretaría de Marina, fue hospitalizado de emergencia tras ser atacado a tiros este miércoles 10 de septiembre mientras circulaba por la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura del Centro de Salud del barrio de San Miguel.

Así fue el ataque a balazos contra secretario de Seguridad de Amozoc

La Secretaría de Seguridad Pública indicó que Corrales Serrano se encontraba junto con personal de la Marina y elementos locales de seguridad realizando un operativo en la zona cuando fue agredido por hombres armados. Durante el enfrentamiento, los oficiales repelieron la agresión, en un incidente que duró varios minutos.

“Derivado del ataque, el titular de la dependencia municipal resultó lesionado por proyectil de arma de fuego, por lo que de inmediato fue trasladado a un nosocomio para recibir atención médica”, detalló la SSP de Puebla.

Un presunto delincuente murió durante el intercambio de disparos, mientras que el secretario de Seguridad resultó lesionado por proyectiles de arma de fuego y fue trasladado inmediatamente a un hospital para recibir atención médica.

La Fiscalía General del Estado ya inició las investigaciones correspondientes, en coordinación con autoridades municipales y federales.

Tras el ataque, la Secretaría de Seguridad Pública informó que se mantiene la actividad operativa en la zona, con patrullajes terrestres y apoyo de unidades aéreas, para garantizar la seguridad y dar seguimiento a los responsables. Las autoridades mantienen coordinación con la Fiscalía para esclarecer los hechos y prevenir nuevos incidentes.

Perfil del Teniente de Navío Corrales Serrano

Corrales Serrano asumió el cargo de titular de la SSC en Amozoc en octubre de 2024 como parte de una estrategia federal para reforzar la seguridad en municipios con altos índices de violencia. Antes de su designación, se graduó en 2017 de la Universidad Naval, obteniendo la licenciatura en Infantería de Marina, y ha desarrollado una trayectoria destacada dentro de la Armada de México.