En acciones encabezadas por la Secretaría de Marina, se aseguraron 1.6 toneladas de cocaína en las costas de Guerrero

Aseguramiento de droga, frente a las costas de Guerrero Elementos de la Secretaría de Marina, con envoltorios de cocaína asegurada frente a las costas de Guerrero

Como resultado de diversos operativos realizados en la mar, a fin de impedir la introducción, distribución y venta de drogas en el pais, en diversas acciones elementos del gabinete de Seguridad han asegurado más de 48 toneladas de cocaína, durante la presente administración.

A ello se suma el más reciente aseguramiento frente al puerto de Acapulco, se hallaron 1,600 kilos de la droga.

Con estas acciones se evitó que alrededor de 3,200 millones de dosis llegaran a manos de jóvenes, lo que también representa una afectación económica a los grupos delictivos de 371,800,000,000 pesos.

En el más reciente operativo marítimo frente a las costas de Guerrero se aseguraron alrededor de 1,600 kilos de cocaína, participación elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada México en funciones de Guardia Costera, como parte del Gabinete de seguridad, integrado por las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR).

Esta acción se efectuó al realizar recorridos de vigilancia marítima y aérea para mantener el Estado de derecho, en los que participaron embarcaciones y unidades aéreas de la Armada de México, las cuales dieron seguimiento a rutas identificadas de presuntas embarcaciones dedicadas a actividades ilícitas.

Resultado de lo anterior fueron identificados y asegurados 54 bultos tipo costalillas, los cuales al ser inspeccionados, hallaron en su interior entre 30 a 10 grupos de bultos que sumaron 1,600 paquetes confeccionados con un peso aproximado de 1,600 kilos de cocaína.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Estos dispositivos de seguridad son parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que se realizan para inhibir la comisión de delitos con el fin de garantizar y mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.