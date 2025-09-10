Exige oposición en Senado investigación al más alto nivel por red de huachicol fiscal incluido AMLO

Andrés Manuel López Obrador

La oposición en el Senado exigieron una investigación al más alto nivel incluido el expresidente Andrés Manuel López Obrador, secretarios y políticos de Morena, que puedan estar implicados en la red de corrupción de huachicol fiscal donde están involucrados elementos de la Marina Armada de México y diversos empresarios.

Sostuvieron que el fraude al erario por más de 170 mil millones de pesos no pudo haberse cometido sin conocimiento del entonces mandatario.

“No es aceptable que haya una exoneración a priori, no pueden de manera anticipada sin haber concluido la investigación exonerar a una persona, lo que tienen que hacer es ir a fondo y algo adicional, transparentar con claridad el origen de esta investigación”, sostuvo el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya

El panista recordó que este operativo contra el huachicol fiscal fue una solicitud del gobierno de Estados Unidos desde hace dos años que hubo una denuncia pero la pregunta es ¿por qué no la atendieron durante dos años?.

Anaya acusó que este tipo de delito le ha costado al país al menos 170 mil millones de pesos.

“ Se calcula que el daño al erario por el tema del huachicol fiscal ahora con Morena, es por el orden de los 170 mil millones de pesos, Segalmex eran 15 mil, Estafa Maestra 7 mil, 170 mil millones es siete veces Segalmex, 40 veces la estafa maestra ¿Cuál es nuestra exigencia? Que haya una investigación a fondo tope donde tope”, demandó

A su vez, la senadora y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, indicó que la responsabilidad recae en la anterior administración federal, por lo que el primer obligado a dar explicaciones es el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Él lo sabía y se hizo, se hizo porque lo que le importaba era ganar las elecciones de 2024 como fuera, con deuda, con pactos de impunidad, tiene que ser investigado el expresidente López Obrador, sin duda tiene que pasar por una investigación”, fustigó

Se pronunció por que la presidenta Claudia Sheinbaum rompa con el pacto de impunidad y complicidad que le heredó su antecesor.

“Ese es el problema, ojalá que la presidenta rompa ese pacto de impunidad que le heredó su antecesor, el expresidente López Obrador. Ojalá que la Presidenta esté a la altura de las circunstancias.

Las mujeres queremos una presidenta que no se preste a actos deshonestos, que no mienta como han mentido tantos hombres. Eso es lo que queremos”, estableció

“¿A cuántos ya mataron por el huachicol fiscal? ¿A (empresario Sergio) Carmona, a este señor que dicen que se suicidó? ¿Cuántos más van a morir para que no hablen?”, cuestionó

Dijo que ese es el tamaño del problema, que buscarán callar a los implicados porque hay muchas cabezas que están arriba y que no van a tocar.

“¿Cuántos más van a morir para callarles la boca, para que no hablen? Me parece verdaderamente aberrante, vergonzoso”, lamentó