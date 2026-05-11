¿Se van a entregar “Los Chapitos” y testificar contra Rocha Moya? LA Times asegura que ya hay negociaciones

"Los Chapitos" Ambos hijos de Joaquín Guzmán Loera cuentan con fichas de búsqueda por parte de Estados Unidos.

Un reportaje publicado este lunes por Los Angeles Times señala que Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, líderes de la facción conocida como “Los Chapitos”, habrían mantenido contactos con autoridades de Estados Unidos para explorar una posible entrega negociada, de acuerdo con fuentes citadas por el diario estadounidense.

LA Times señala que ‘Los Chapitos’ podrían entregarse pronto a EU

El trabajo periodístico, firmado por Keegan Hamilton, indica que las conversaciones habrían iniciado hace aproximadamente un año y que los hermanos estarían evaluando su decisión mientras observan el desarrollo de los procesos judiciales de sus medio hermanos, Ovidio y Joaquín Guzmán López, quienes ya enfrentan procedimientos en cortes estadounidenses.

Según el reporte, la eventual negociación ocurriría en un contexto de creciente presión judicial contra integrantes del Cártel de Sinaloa, así como de una cooperación previa de otros miembros de la familia Guzmán con autoridades estadounidenses.

¿Por qué se van a entregar ‘Los Chapitos’ según el LA Times?

El tema se produce días después de que autoridades estadounidenses presentaran nuevas acusaciones relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios públicos de Sinaloa y la facción de “Los Chapitos”. Entre los señalados se encuentra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el marco de una investigación federal que lo vincula con supuestos acuerdos con el grupo criminal.

De acuerdo con documentos judiciales citados en medios internacionales, las acusaciones sostienen que integrantes de la organización habrían recibido beneficios políticos a cambio de apoyo electoral y control institucional en el estado.

Rocha Moya ha rechazado cualquier relación con el crimen organizado. Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó públicamente que el gobernador permanece en Sinaloa y desestimó versiones sobre una posible fuga o intervención extranjera para su detención, subrayando que debe prevalecer la información verificada frente a la desinformación.

¿Cómo podría impactar el caso a Rubén Rocha Moya?

De confirmarse avances en una eventual negociación entre los hermanos Guzmán y autoridades estadounidenses, el escenario podría tener implicaciones políticas relevantes. Analistas consideran que una cooperación judicial ampliada por parte de miembros de “Los Chapitos” podría fortalecer las investigaciones en curso en Estados Unidos, incluidas aquellas que mencionan a funcionarios mexicanos.

El caso contra Rocha Moya, según reportes judiciales, se desprende directamente del proceso abierto en Estados Unidos contra integrantes de la facción criminal, lo que significa que cualquier declaración o acuerdo de colaboración podría influir en el desarrollo de esa causa.

Hasta el momento, ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos ni las autoridades mexicanas han emitido confirmaciones oficiales adicionales sobre las presuntas negociaciones reveladas por Los Angeles Times. Las versiones difundidas permanecen basadas en fuentes citadas por el medio estadounidense.

El desarrollo de este caso se mantiene bajo seguimiento en ambos países, en medio de un contexto de tensión diplomática y judicial derivado de las investigaciones contra integrantes del Cártel de Sinaloa y funcionarios señalados en las acusaciones