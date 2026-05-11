Anuncia PAN solicitud de juicio político contra Rocha Moya

CDMX — El líder nacional del PAN, Jorge Romero, junto con sus diputados y senadores, anunció la solicitud de juicio político contra el gobernador sinaloense con licencia, Rubén Rocha Moya, además de que acudirán ante La Haya a denunciar al mandatario estatal por delitos de lesa humanidad.

Romero Herrera hizo este anuncio acompañado de Ricardo Anaya y Elías Lixa, coordinadores de sus bancadas en el Senado y en la Cámara de Diputados, respectivamente.

“Acción Nacional agotará todos los recursos legales para impedir que exista impunidad, porque existen “hechos notorios”, investigaciones y denuncias públicas que, aseguró, acreditan la relación entre autoridades sinaloenses y grupos criminales.

El líder partidista calificó como ridículo que el PAN ‘promueva’ la intervención extranjera de nuestro país, porque este tema, señaló, no es un tema de soberanía, sino de justicia.

“No es verdad que actuemos por lo que diga otro país. Llevamos años denunciando los vínculos vergonzosos entre gobernantes y el crimen organizado”, puntualizó Jorge Romero.

Romero acusó además al gobierno federal y a Morena de encubrir a funcionarios señalados y de utilizar el discurso de la soberanía nacional para desviar la atención.

“No se trata de soberanía, se trata de justicia”, dijo.

DELITOS DE LESA HUMANIDAD