CIDH destaca acciones del gobierno de México sobre desapariciones

Informe CIDH En el informe especial de la CIDH respecto de la situación de desapariciones en México reconoció avances institucionales, normativos y de coordinación impulsados por el Estado mexicano en materia de desapariciones ( EFE/ Francisco Guasco/EFE)

En el informe especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentado, respecto de la situación de desapariciones en nuestro país, reconoció avances institucionales, normativos y de coordinación impulsados por el Estado mexicano en materia de desapariciones.

El documento el cual fue elaborado a partir de consultas en territorio, audiencias públicas, testimonios de víctimas, colectivos, organizaciones civiles y autoridades, se analiza particularmente el periodo de 2018 en adelante, etapa en la que se reconoce la reactivación de medidas específicas de prevención, búsqueda, investigación y atención a víctimas.

La CIDH reconoció que, en 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum anunció nuevas medidas para afrontar la situación de desapariciones e impulsó reformas en materia forense y de búsqueda.

El organismo subrayó que dichas reformas incorporaron mesas de trabajo con colectivos y grupos de búsqueda para integrar sus aportaciones al debate legislativo.

En cuanto a memoria y verdad, el informe destaca los esfuerzos orientados al esclarecimiento de violaciones ocurridas durante la llamada “guerra sucia”, incluida la creación de una comisión de la verdad.

La CIDH señala que espera que el informe contribuya a los esfuerzos del Estado para enfrentar este tema y que sea de utilidad a familiares, colectivos y organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de sus seres queridos, así como en sus demandas de verdad, justicia y reparación.

El organismo internacional destacó de manera positiva la participación activa de México en mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, especialmente la apertura del Estado para recibir visitas de observación y asistencia técnica, responder solicitudes de información y mantener la participación de altas autoridades en audiencias públicas relacionadas con desapariciones.

Se enfatizó la participación activa de México en los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, y también reconoció los esfuerzos del país para implementar recomendaciones internacionales, así como la importancia de que el gobierno federal hubiera proporcionado “abundante información” para elaborar el referido informe.

En este sentido, se resaltó la apertura de México al escrutinio internacional, luego de los requerimientos de información realizados entre 2023 y 2024.

Por lo que se refiere al tema de seguridad, la CIDH reconoció la adopción de una nueva estrategia orientada a atender las causas de la violencia y articular acciones entre distintos niveles de gobierno.

La CIDH reconoció avances institucionales y normativos en la atención de las desapariciones, entre ellos la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda, el relanzamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, la aprobación del Protocolo Homologado de Búsqueda y el fortalecimiento de herramientas especializadas para localización de personas.

En la actual Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, se resaltó en el documento, se priorizan factores como la desigualdad, la falta de oportunidades, la educación deficiente y el rezago en vivienda, salud y cultura, al ser reconocidos como elementos vinculados a la criminalidad.

CIDH: México, con claro marco normativo para atender desapariciones

El informe de la CIDH también destaca que México cuenta con “un claro marco normativo” para atender las desapariciones, incorporando enfoques de interseccionalidad, interculturalidad y perspectiva de género, además de protocolos específicos como el Protocolo Alba, el Protocolo Adicional de Búsqueda de Niños, Niñas y Adolescentes, la Alerta Amber, el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación, el Grupo de Trabajo Interinstitucional y la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, entre otros.

En cuanto al ámbito de atención a víctimas, la Comisión valoró positivamente la creación de una dirección especializada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para atender a colectivos y familiares de personas desaparecidas y desaparecidas forzadamente, así como la implementación de mecanismos de reparación y rehabilitación.

La Comisión señaló además que el fenómeno de las desapariciones en México mantiene una relación fundamental con la actuación del crimen organizado.

El informe fue construido a partir de una metodología basada en información oficial, documentos técnicos, audiencias públicas, testimonios y alrededor de 50 testimonios de personas buscadoras, familiares y especialistas, recopilados entre 2023 y 2025.

Es importante mencionar que en el referido informe, la CIDH sistematizó 11 informes adoptados anteriormente incluidos los informes de país sobre México de 1998 y 2015 y los reportes del Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa; la información publicada en ocho informes anuales y allegada en 16 audiencias públicas para determinar contextos, recoger pronunciamientos oficiales de agentes estatales y reiterar los pronunciamientos y prácticas consistentes de la CIDH.