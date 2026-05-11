Va PAN por juicio político contra Rocha Moya y desaparición de poderes en Sinaloa

Legisladores del PAN acusan a Morena de narcopartido

El Comité Ejecutivo Nacional a través de sus bancadas en el Senado y Cámara de Diputados puso en marcha una estrategia jurídica que incluye la solicitud en el Congreso de la Unión de juicio político contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y la desaparición de poderes en esa entidad al acusar que “son ilegítimos” pues llegaron con apoyo del crimen organizado.

Paralelo a ello un grupo de legisladores del PAN, acudirán a la Corte Penal Internacional para interponer una denuncia contra el mandatario sinaloense con licencia por crímenes de lesa humanidad al acusar que permitió a los grupos criminales hacer de esa entidad un cementerio.

“Vamos a ejercer todos los instrumentos legales disponibles para impedir que haya impunidad en este caso. Un grupo de diputados acudirá a la Haya a interponer esta denuncia contra Rocha Moya por crímenes de Lesa Humanidad”, afirmó el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera.

La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Países Bajos, es un tribunal permanente e independiente que juzga a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión.

Acompañado de los coordinadores del PAN en el Senado y la Cámara de Diputados, así como de integrantes de sus bancadas y del CEN, Romero Herrera rechazó que exigir justicia en el caso Sinaloa y se extradite a Rocha Moya y los otros 9 implicados por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos el senador, Enrique Inzunza, según acusaciones de Estados Unidos, no es violatorio de la soberanía y menos una traición a la patria como busca imponer la narrativa del gobierno morenista.

De hecho aseguró que “vienen más órdenes de extradición” por parte del gobierno de Estados Unidos contra gobernantes y funcionarios de Morena por lo cual exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum dejar de ser jefa de facción y proteger criminales de su partido en vez de priorizar al país en su calidad de Presidenta de México.

Los panistas reconocieron que los números no les da a la oposición en el Congreso de la Unión para “empujar” el juicio político contra Rocha Moya así como la desaparición de poderes en esa entidad, pero advirtieron que recurrirán a todos los recursos legales en el país e incluso en las instancias internacionales para obligar al gobierno mexicano a aplicar la justicia e impedir la impunidad en ese caso.

Incluso fustigaron que se le dote de protección a Rocha Moya con integrantes de la Guardia Nacional cuando hay miles de mexicanos asesinados por el crimen organizado en México.

“Es doblemente criminal proteger a criminales y desamparar a las madres buscadoras, si no prospera este juicio político, los legisladores de Morena serán narco cómplices”, sentenció el diputado del PAN, Germán Martínez

COSTOS T-MEC

El PAN advirtió los riesgos de que Estados Unidos interrumpa parcialmente o de plano cancele el T-MEC por incumplimiento de la extradición de Richa Moya y los otros 9 implicados.

“Los costos serían inmensos”, advirtió Romero

El diputado, Federico Dóring recordó que tan solo en el 2025, las exportaciones de México a Estados Unidos fueron de 534 mil millones de dólares uy el impacto se vería reflejado en sectores como el agrícola con los aguacates o el sector automotriz.

Asimismo recordó que el 85 % de gas natural que importa México es de Estados Unidos pero sobre todo advirtió el riesgo de que ese país reactiva los impuestos a las remesas y ahora si colocarlo en 5 %.