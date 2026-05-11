Aseguran túnel utilizado para el robo de hidrocarburo en Nuevo León

Aseguramiento Túnel asegurado en Nuevo León. (FGR)

Autoridades aseguraron un túnel con equipo de extracción, que conectaba un inmueble con un Poliducto de Pemex, y era utilizado para el robo de hidrocarburo, en Nuevo León.

Esta acción fue ejecutada por elementos de la Fiscalía General de la República, en coordinación con personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal de Nuevo León.

Los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) localizaron dicha excavación, tipo túnel, en las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Pemex, ubicada en Santa Catarina, Nuevo León.

Al realizar inspecciones en el lugar, los agentes federales identificaron que el túnel conectaba con un inmueble contiguo, ubicado sobre el antiguo camino a Villas de García, en ese municipio.

Posteriormente, las autoridades federales se trasladaron al inmueble, donde ejecutaron un cateo, en la que se confirmó que el túnel conectaba dicho predio con el poliducto de 18 pulgadas de Pemex.

En el interior de la excavación se localizó equipo utilizado para la extracción ilícita de hidrocarburo, entre ellos un niple soldado al ducto, una válvula de cierre rápido, una herramienta de roscado y una manguera de alta presión.

Durante el operativo se constató que el inmueble habría sido utilizado para actividades de almacenamiento de hidrocarburo, ya que contaba con oficinas, áreas comunes, tractocamiones, autotanques y diversos contenedores, los cuales fueron asegurados.

De igual forma, el personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal, junto con las autoridades, localizaron un contenedor metálico marítimo en cuyo interior se encontraba oculto el acceso al túnel, con lo que quedó confirmada la conexión entre el inmueble cateado y las instalaciones de Pemex Santa Catarina.

Como resultado de estas acciones, además del inmueble y el túnel referidos, los agentes federales aseguraron aproximadamente 205 mil 418 litros de hidrocarburo, 23 tractocamiones, 10 autotanques, una grúa, siete cajas secas, tres vehículos, un contenedor metálico marítimo, un cubitanque, un tambo, dos bidones, diversos costales de arena, herramienta para construcción, documentación diversa y un teléfono celular.