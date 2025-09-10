Exige PAN en Senado investigar muertes de marinos presuntamente asociados con el huachicol fiscal

Marko Cortés (Galo Cañas Rodríguez)

El PAN en el Senado presentará un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que se investiguen a fondo las recientes muertes de altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar), presuntamente involucrados en el recientemente destapado caso de huachicol fiscal.

A través del senador, Marko Cortés Mendoza, el PAN recordó que el pasado 8 de septiembre fue hallado sin vida en su oficina el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez; mientras que un día después se reportó el fallecimiento del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, durante una práctica de tiro en Puerto Peñasco, Sonora.

🔵 Morena insiste en ratificar a los altos mandos de la Guardia Nacional en comisiones. Desde el PAN votaremos en contra, porque esta institución debió ser civil desde su origen. Avalar su mando militar es seguir avalando la militarización de México.



🚨 Además, presentaré un… pic.twitter.com/WpcID8XCvP — Marko Cortés (@MarkoCortes) September 10, 2025

Asimismo, mencionó el caso del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántara, quien denunció presuntas redes de corrupción relacionadas con el huachicol.

“Estos tres mandos de la Marina, vinculados de forma directa por ser testigos, denunciantes o partícipes, han perdido la vida. Y aquí el tema es: ¿no será una de esas más viejas prácticas de un régimen de exterminar la evidencia, de exterminar al testigo?”, cuestionó el legislador panista.

Advirtió que estos hechos podrían estar ligados con la operación de grupos criminales dedicados al robo de combustibles, por lo que pidió no minimizar los casos ni negar la posibilidad de que detrás exista un intento de silenciar a quienes tenían información clave.

“¿No será una de esas de las más viejas prácticas de un régimen de exterminar la evidencia, de exterminar al testigo? Esto es sumamente peligroso, yo espero que no se nieguen a que se investigue profundamente, porque puede ser que el verdadero jefe de estos grupos delictivos de Huachicol sea quienes estén ordenando eliminar, matar a mandos militares”, acusó.

El panista llamó a sus compañeros legisladores a acompañar su propuesta para ser congruentes, y exigir el esclarecimiento de los hechos que han generado inquietud tanto en la Marina como en la opinión pública.