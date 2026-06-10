La CNTE se va a volver a reunir con la Segob para dialogar

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación FOTOS CHRIS NOYOLA / CUARTOSCURO.COM (Chris Noyola Martínez )

Después de varios días de movilizaciones , la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) va a tener este miércoles a las 10:00 de la mañana una reunión con la la Secretaría de Gobernación (Segob), con el objetivo es volver a dialogar y ponerle fin al paro nacional que ha estado teniendo lugar en la Ciudad de México.

Todas las reuniones anteriores entre las y los maestros y los representantes del gobierno federal, no han podido concluir con acuerdos que beneficien a ambos lados, mientras que respondan a las principales demandas de los manifestantes, entre la que se encuentra la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

La CNTE se ha mantenido firme en que va a mantener el paro nacional y el plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México, hasta que obtengan resultados favorecedores.

En caso de que la reunión del día de hoy, nuevamente no cumpla con sus exigencias se van a movilizar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Como parte del aniversario número 55 del Halconazo (10 junio de 1971), una parte de la CNTE, también se va a unir a la marcha que tendrá a las 4 de la tarde.

De acuerdo a datos de la SEP hay 17 mil 471 escuelas sin clases y más de 88 mil docentes en paro, principalmente en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Zacatecas.