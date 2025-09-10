IMSS suma esfuerzos con la UNAM; abre espacio de salud en la máxima casa de estudios

Espacio del IMSS en la UNAM

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) unieron esfuerzos para la apertura del Espacio IMSS en la UNAM; un centro de atención, donde profesionales de la salud, se dedicaran a la aplicación de vacunas, la detección de padecimientos como diabetes, hipertensión e hipercolesterolemia y a la orientación de académicos y trabajadores y más de 250 mil estudiantes.

Solo los primeros dos días de operación, el espacio atendió a más de 300 pacientes que se presentaron con problemas de alimentación e higiene bucal. También se atendieron casos de prevención de accidentes en el hogar, de la salud mental, sexual y reproductiva.

El Doctor Rafael López Ocaña, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS Ciudad de México Zona Sur, destacó que “El espacio IMSS en la UNAM es un proyecto que pudimos empatar y lograr gracias a esa atinada intervención del maestro Zoé Robledo sobre el modelo preventivo. Hoy en día tenemos que ir por nuestros jóvenes, no nada más esperarlos en las unidades médicas, tenemos que ir por ellos, convencerlos de qué estamos hablando y sobre todo en temas de salud pública”.

Por otro lado, Dulce Guadalupe Gómez Miranda, enfermera del IMSS, quien labora en este espacio, señaló que se revisa la Cartilla de Vacunación de los estudiantes para saber si les hace falta alguna vacuna y se lleva a cabo, la medición de peso, talla y perímetro abdominal.

El horario de atención, es de lunes a viernes, de las 8:00am a las 4:00 pm.

Los testimonios de los estudiantes, han sido, igual de positivos; Jhosep Bonilla Soriano, acudió a una consulta de Patología, en donde le hicieron la invitación para hacerse un chequeo general de salud y comento lo siguiente: “La atención en el módulo duró aproximadamente entre 5 y 10 minutos, fue una atención muy cálida y profesional, sí la recomiendo. El Instituto Mexicano del Seguro Social es muy importante porque nos brinda una gran posibilidad para adquirir diversos servicios y más hablando de los estudiantes nos aporta muchísimo esta parte de tomar estos servicios por parte del Instituto”.

Mia Mayté Jiménez Toledo, otra estudiante de la UNAM, también fue atendida en el Espacio de IMSS; su visita tuvo como motivo revisar si contaba con todas las vacunas, en particular la de Sarampión e invito a toda la comunidad universitaria a acercarse al Espacio IMSS en la UNAM,