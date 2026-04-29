Exige PAN desaparición de poderes en Sinaloa; pide a Sheinbaum “acciones firmes”

Aquí aparecen tres legisladores del PAN y su líder, Juan Pablo Colín.

La dirigencia nacional del PAN advirtió que las acusaciones en Estados Unidos contra funcionarios y senador de Sinaloa por delitos contra la salud representan una crisis de estado para México por lo cual consideró que se debe evaluar de manera inmediata en el Senado de la República la desaparición de poderes en la entidad.

Ello como una medida prevista en la Constitución para situaciones extraordinarias.

“No se trata de una medida extrema, sino de una respuesta necesaria ante una situación que ha rebasado a las autoridades locales”, señaló

En ese contexto, sostuvo que un gobierno bajo este nivel de señalamientos no cuenta con las condiciones para enfrentar la crisis ni para garantizar la tranquilidad de las familias.

El blanquiazul encabezado por Jorge Romero exigió al gobierno federal que preside por Claudia Sheinbaum respuestas firmes y acciones inmediatas sobre este caso.

Advirtió que México no puede permitir que quienes tienen la responsabilidad de combatir al crimen organizado estén bajo sospecha de vínculos con él.

Señaló que lo que durante años se negó desde el oficialismo hoy se materializa en investigaciones formales por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York , lo que convierte este caso en algo más que un escándalo político.

“Esto ya no es rumor ni especulación. Estamos frente a una crisis de Estado que exige respuestas firmes y acciones inmediatas”, advirtió el blanquiazul.

Acción Nacional subrayó que Sinaloa enfrenta desde hace más de un año y medio una situación de violencia constante, con pérdidas humanas y afectaciones económicas, sin que el gobierno estatal haya logrado restablecer la seguridad.

Recalcó que estas acusaciones confirman una situación que desde hace tiempo ha sido señalada y que hoy adquiere una dimensión institucional.