Advierte oposición “crisis de credibilidad” por caso Sinaloa; pide PAN comparecencia de Rocha Moya en Senado

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya

La bancada del PAN en el Senado solicitará a la Comisión Permanente que se instala este miércoles la presencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya para que explique los señalamientos que se le imputan en Estados Unidos por narcotráfico.

“Queremos que haya claridad, que explique cómo es que está acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Ese será un tema fundamental en la Comisión Permanente, y el PAN estará bien representado”, anunció el coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés.

Señaló que ya es oficial que existe una acusación formal, penal, por narcotráfico en los Estados Unidos en contra del gobernador del partido Morena, por lo que tal como lo demandó en tribuna hace dos sesiones, incluso por escrito, solicitó que se cite a Rocha Moya en el Senado de la República.

Senadores de oposición reaccionaron con dureza a las acusaciones presentadas por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázares, por presuntos delitos de narcotráfico y tráfico de armas, y acusaron que el caso representa una crisis de credibilidad para México por lo que exigieron respuestas inmediatas de los implicados y del gobierno federal.

El dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó que los señalamientos confirman denuncias previas sobre la situación de violencia e infiltración del crimen organizado que priva en varios estados gobernados por Morena.

Moreno Cárdenas afirmó que la acusación dada a conocer por autoridades estadounidenses no es un hecho menor, sino un caso de alcance internacional que coloca a México en una “crisis de credibilidad”.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, consideró que las acusaciones constituyen un hecho “grave” que no puede minimizarse y exigió a los señalado, incluido el senador Insunza a dar la cara y ofrecer una explicación puntual y exhaustiva.

El legislador jaliscience reconoció que estas acusaciones son una advertencia contra otros gobernadores a los que también implican en presuntos nexos con el crimen organizado.

En tanto, la senadora del PAN, Lilly Téllez, celebró la acción de la justicia estadounidense y lamentó que las investigaciones no se hayan iniciado en México.

Afirmó que la presentación de cargos penales en Nueva York contra Rocha Moya representa un momento relevante, al considerar que se comienza a señalar “con nombre y apellido” a presuntos integrantes de redes delictivas vinculadas a Morena.

“Felicito a los Estados Unidos de América por presentar cargos penales contra el gobernador Rubén Rocha. Lamento que la justicia tenga que venir de un extranjero y que la justicia no se haga en México”, agregó.

Señaló que es un momento muy importante en la historia de México, pues “empiezan a señalarse con nombre y apellido a los mafiosos de Morena”.