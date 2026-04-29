Sale Morena en Senado en defensa de Rocha Moya; acusa a EU de violar confidencialidad

Líder parlamentario de Morena, Ignacio Mier

Morena en el Senado salió en defensa del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha y los otros 9 implicados acusados en Estados Unidos por narcotráfico y a través de su líder parlamentario, Ignacio Mier, aseguró que en una primera revisión jurídica de las acusaciones esas imputaciones “no tienen sustento”.

“En una primera aproximación, de una revisión jurídica conforme a la legislación mexicana y a los acuerdos bilaterales no traen sustento”, sostuvo.

Incluso reclamó a las autoridades de Estados Unidos una presunta violación a la confidencialidad que establecen los tratados de México en materia de extradición cuando se presentan cargos contra un mexicano.

“Violan principios de confidencialidad que establecen los tratados de México, por eso yo no me quiero ir más allá de lo que conozco y del procedimiento que existe en los acuerdos bilaterales en materia de extradición cuando se presentan cargos contra un mexicano y en este caso de funcionarios, pero coincido con el embajador que hay que fortalecer todos los mecanismos que ambos países, en ambos no solamente en uno, de aquel lado también eviten la corrupción puedan facilitar acciones criminales”, aseveró.

Mier pidió serenidad y consideró que se debe esperar para no anticipar juicios pues primero se tienen que probar las acusaciones por narcotráfico, tráfico de armas y de recibir millones de dólares del crimen organizado.

“Primero hay que probar, tiene que haber un señalamiento puntual, una prueba plena, no es solamente un señalamiento como puedan existir tiene que haber rigor jurídico rigor en el cumplimiento de los acuerdos bilaterales”, estableció.

Recordó que se trata de solicitudes derivado de la acusación que se realizó en Nueva York por parte de un fiscal, y lo que procede, es esperar.

“Hay que estar serenos, no hay que anticipar juicios”, insistió.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, aseveró que no se escuda a nadie e insistió en que no hay pruebas plenas.

“No escondemos, ni escudamos en ningún otra argucia jurídica, ni política, si hay prueba se tendrá que demostrar, en una primera aproximación ya lo dije, lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en la solicitud no encuentra plena prueba, pero en todo caso nosotros así es el posicionamiento en el sistema de justicia mexicano, ayer lo dije, será la Fiscalía lo que lo determine, hay que esperar lo que determine la fiscalía”, estableció.

En principio, respaldó a su compañero de bancada Enrique Izunza y pidió no prejuzgar sobre el caso.

“Yo conozco a Enrique Inzunza, yo no tengo elementos para prejuzgar, lo digo con él y con todos los integrantes del Senado y los funcionarios, cuando hay pruebas tampoco nosotros vamos a permitirlas o a solaparlas, pero en principio quien acusa está obligado a probar y en el momento en que se presenten las pruebas y el curso legal, el propio embajador fue cuidadoso en sus palabras, yo creo que hay que ser cuidadoso”, indicó.