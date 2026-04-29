Calendario de la SEP: ¿Hay clases este 30 de abril, Día del Niño? Conoce si, por el Día del Niño, se suspenderán las clases mañana (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

Con el fin de abril y la celebración del Día del Niño, conoce si los menores del hogar tendrán clases mañana 30 de abril, de acuerdo con el calendario escolar de la SEP.

Aunque como parte de las celebraciones del Día del Niño algunas escuelas realizan festivales y actividades para festejar a los niños, aquí te decimos si es obligatorio que asistan este jueves 30 de abril, según la SEP.

¿Hay clases este 30 de abril, Día del Niño, según el calendario de la SEP?

De acuerdo con lo señalado por el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), mañana 30 de abril sí hay clases, por lo que, a pesar de ser el Día del Niño, los menores tendrán que acudir a la escuela.

A pesar de que los niños tienen que asistir a la escuela mañana 30 de abril, algunas escuelas utilizan este día para festejar a los niños con diferentes actividades, como con los “peinados locos”, o incluso realizan kermés con comida y juegos.

Sin embargo, aunque sí hay clases este jueves 30 de abril, los niños aún podrán disfrutar de un fin de semana largo y aquí te decimos por qué.

¿Hay clases el viernes 1 de mayo?

El viernes 1 de mayo no habrá clases en todo el territorio nacional; esto debido a que se conmemora el Día del Trabajo, por lo que este será uno de los primeros puentes del 2026.

Otra buena noticia es que el calendario escolar de la SEP contempla más días sin clases durante el mes de mayo; algunos están más cerca de lo que crees.

¿Hay clases el 5 de mayo de 2026?

Debido a que se conmemora la Batalla de Puebla, el próximo martes 5 de mayo no hay clases, según lo indica el calendario oficial de la SEP del ciclo escolar 2025-2026.

Cabe señalar que, pese a lo que algunas personas podrían pensar, el lunes 4 de mayo sí habrá clases en todas las escuelas, pues no es considerado feriado ni se recorre el descanso por la conmemoración de la Batalla de Puebla.

¿Qué días no hay clases en mayo de 2026?

Mayo es uno de los meses en los que los menores tienen más días de descanso, pues en este mes no habrá clases 4 días y aquí te decimos cuáles: