Atribuye Insunza acusaciones de EE.UU por narcotráfico en su contra a ataques contra la 4T y AMLO

Rubén Rocha y Enrique Inzunza El gobernador de Sinaloa y el senador de Morena son dos de los perfiles más destacados

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, se esfumó de la Cámara Alta tan pronto se difundieron las imputaciones de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Ruben Rocha Moya y otros 9 funcionarios entre ellos, el legislador pero en redes sociales atribuyó estos señalamientos a la defensa de la soberanía que hizo por la presencia de los agentes de la CIA en Chihuahua.

Calificó como falsas y dolosas las acusaciones que le imputan en Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico de drogas, relacionados con armas y vínculos con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa y lo atribuyó a un ataque contra Morena y la Cuarta Transformación sobre todo por defender la soberanía del país ante la presencia ilegal de los agentes de la CIA en Chihuahua.

Inzunza Cázares, uno de los 9 imputados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por medio de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, consideró que estas acusaciones son “un ataque y una insidia” dirigida a Morena y sobre todo a su máximo referente político: Andrés Manuel López Obrador.

“No lo toleraremos”, retó.

El senador de Morena estuvo en la reunión previa a la sesión de clausura del periodo ordinario, pasó listo, fue electo como mimbro de la comisión permanente, pero desapareció del salón de plenos cuando se dio a conocer esta bomba política que ha estallado en Morena.

Su oficina permaneció vacía y el senador recurrió a sus redes sociales para fijar su posicionamiento sobre este tema donde atribuyó estas imputaciones a la defensa que hicieron de la soberanía por la presencia de los agentes de la CIA en Chihuahua.

“Hoy, causalmente. autoridades de ese país dan a conocer la existencia de una supuesta investigación en contra nuestra. Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas”, aseveró.

Nací y crecí en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, de lo que me siento orgulloso. Hay quienes piensan que ese solo hecho permite suponer que quienes de ahí provenimos somos delincuentes. En nombre propio, de mi familia y de mi pueblo, rechazo esa infamia.

Aseveró que proviene “ de esa gente que prefiere vivir entre las fieras y alimentarse de los árboles antes que inclinar la frente y abrazar a los traidores”.

Recordó que nació y creció en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, de lo que se siente orgulloso.

“Hay quienes piensan que ese solo hecho permite suponer que quienes de ahí provenimos somos delincuentes. En nombre propio, de mi familia y de mi pueblo, rechazo esa infamia”, recalcó.

Aseveró que demostrará lo que es y ha hecho toda su vida. “Nuestra biografía está ahí: trabajo, estudio y servicio”, indicó.