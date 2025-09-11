Congreso mexiquense entrega a Tecámac Placa Conmemorativa por 200 de la Creación del Municipio 

Municipio de Tecámac, cumple 200 años La Presidenta municipal de Tecámac, Rosi Wong Romero, acudió al Congreso del Estado de México, dónde se aprobó la placa conmemorativa de los 200 años de la erección del municipio de Tecámac de Felipe Villanueva

En la sesión solemne, la alcaldesa Wong Romero, estuvo acompañada por los integrantes del Cuerpo Edilicio, quienes recibieron del presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Vázquez, para recibir el distintivo, el cual se colocará en el Palacio Municipal de Tecámac.

El diputado local, Samuel Hernández, promovente de la iniciativa, enfatizó que este territorio hoy se proyecta como estratégico para la región centro del país, e hizo un repaso de la riqueza histórica y cultural de Tecámac.

Señaló que a partir del 2018 inició la etapa de una histórica transformación del municipio, y expresó que sus 200 años honra un pasado, reafirma sus raíces y proyecta su porvenir con crecimiento sostenible y con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), terminal aérea que impulsa el progreso y la modernidad.