Consumo responsable: Profeco y Condusef comparten medidas para cuidar tu dinero y el medio ambiente

Consumo responsable para cuidar la economía y el medio ambiente

Buscando ayudar a la población a promover una cultura de consumo responsable, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en un trabajo conjunto con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), identificaron prácticas que impactan negativamente la economía de las familias mexicanas y el medio ambiente, así como implementar acciones para hacer compras informadas.

Desechar bolsas enteras o a medias de frutas, verduras y vegetales caducados o restos de comida mal almacenados representan un desperdicio de dinero. Lo mismo sucede con la ropa, calzado y hasta muebles que, aunque se encuentren en buenas condiciones, ya no se ajustan a las necesidades o gustos de los consumidores y son desechados.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en México se desperdiciaron más de 90 kilos de alimentos por persona en 2023, casi dos kilos por semana, lo que se traduce no sólo en una pérdida económica significativa en comida que no fue aprovechada, sino también de agua, tierra, energía y otros insumos necesarios para su producción.

A pesar de parecer un gasto que no afecta, su recurrencia y magnitud implican el desgaste de recursos naturales y económicos tanto a corto como a largo plazo, por lo que la Profeco y la Condusef, a través de la Revista del Consumidor, plantean monitorear la generación de residuos en los hogares mexicanos.

Planeación y definición de presupuesto ayudarán a reducir el desperdicio de comida

Al reconocer qué insumos se consumen con menor frecuencia y facilidad, a la hora de hacer las compras, definir de un presupuesto se convierte en una tarea más sencilla y lo más importante, se descartan o se adquieren en cantidades pequeñas para reducir su desperdicio y no solo se compra por impulso.

“Si durante la revisión de basura se detecta una mayoría de celofanes, bolsas, cajas o empaques de un solo producto, es momento de contemplar alternativas sostenibles y duraderas que cumplan la misma función o utilidad principal y que, en muchas ocasiones, pueden adquirirse por un menor costo. Por ejemplo, versiones rellenables y sus respectivos repuestos disponibles de alimentos, artículos de higiene personal y limpieza del hogar” indica Profeco.

Otra estrategia que propone la Procuraduría para maximizar el presupuesto, aprovechar los recursos y cuidar el medio ambiente, se puede optar por la reparación de artículos con el propósito de prolongar su vida útil y reutilizarlos o donarlos a quienes más lo necesiten, por lo que será importante evaluar las necesidades y estado de los productos antes de desecharlos.