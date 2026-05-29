Más de un millón doscientos jóvenes y niños participaron en el Mundial Social

Mundial Social FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

En el marco del Mundial de Fútbol 2026, el titular de la CONADE, Rommel Pacheco dio a conocer los resultados de participación del Mundial Social 2026. La iniciativa tiene el objetivo de que el deporte sea fomentado en los y las jóvenes mexicanas. Es decir que el evento no se quedará únicamente dentro de las canchas oficiales, si no que también se pueda disfrutar en todo el país.

El pasado miércoles y jueves, al igual que el día de hoy, se desarrollaron los partidos finales en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad Universitario. A lo largo de todo el Mundial Social participaron más de un millón doscientos niñas y niños de diferentes niveles educativos, conformando a más de 96 mil equipos. Después de pasar por diversos filtros municipales, estatales y nacionales, a la gran final pasaron un total de 24 equipos. A las 4 pm del 29 de mayo se le va a entregar un premio a cada no de ellos.

“No solamente fueron unas copas de fútbol, si no es el semillero más grande que se haya creando en el país”, enfatizó Rommel Pacheco.

Con la intención de ligar el proyecto a los equipos profesionales, se acordó un convenio con la Federación de fútbol, para que detecten a los mejores talentos durante los juegos. De ahí seleccionaron a 105 niñas y niños, y algunos de ellos van a participar en la Super Copa en donde, por categorías son escogidos para que formen parte de la selección nacional tanto varonil, como femenil. A continuación son canalizados a las canteras o semilleros y a las visorias de equipos profesionales.