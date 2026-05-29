¿Quién es Yolett Cervantes? La joven que se ganó el boleto de Claudia Sheinbaum para la inauguración del Mundial 2026

Ganadora del boleto de Claudia Sheinbaum Las ganadoras: Brianna Ameli Medina, Karla Itzel Peña, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y las otras ganadoras Yolett Cervantes y Maira Yaretzi Díaz García durante la conferencia Mañanera del Pueblo en la que se entregaron los boletos del concurso de dominadas a nivel nacional para poder asistir a un partido del Mundial 2026. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó este viernes el boleto número 00001, originalmente asignado a ella, a Yolett Cervantes Cuaquehua, una joven de 21 años originaria de Veracruz, quien representará a México en el partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026 entre las selecciones de México y Sudáfrica en el Estadio Banorte este próximo jueves 11 de junio.

Claudia Sheinbaum premia a la ganadora del concurso de dominadas

La mandataria anunció el concurso “Representa a México en la Inauguración del Mundial” en marzo de 2026 durante su conferencia matutina. El objetivo era ceder su boleto protocolario, entregado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a una joven mexicana apasionada por el fútbol, para que ella pudiera asistir al evento histórico mientras Sheinbaum seguiría la inauguración desde el Zócalo de la Ciudad de México junto a la ciudadanía

Las participantes, mexicanas de entre 16 y 25 años, debían enviar un video vertical de hasta dos minutos mostrando sus habilidades futbolísticas, específicamente realizando dominadas (manteniendo el balón en el aire el mayor tiempo posible). Los registros se recibieron del 9 de marzo al 10 de abril de 2026 a través del sitio oficial mundialsocial.gob.mx.

¿Cómo ganó Yolett Cervantes el boleto para la inauguración del Mundial de Claudia Sheinbaum?

Yolett Cervantes Cuaquehua destacó por su talento y desempeño en la dinámica, resultando seleccionada como la ganadora principal. La entrega oficial se realizó este 29 de mayo en Palacio Nacional, donde también se obsequiaron boletos adicionales a otras jóvenes ganadoras de distintas sedes.

¿Quiénes fueron las otras ganadores y cuáles fueron los premios?

Además, se otorgaron otros tres boletos adicionales durante la misma ceremonia:

Un boleto donado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregado a Brianna Ameli Medina, joven futbolista de la Ciudad de México.

Dos boletos más donados por la Secretaría de Turismo (a cargo de Josefina Rodríguez), otorgados a jóvenes futbolistas de Oaxaca y de la Ciudad de México.

Estos premios consistieron en boletos para asistir al partido inaugural del 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México (antes Azteca). La presidenta Sheinbaum y las autoridades destacaron que las ganadoras no asisten en representación personal de las funcionarias, sino del pueblo de México, promoviendo el talento del fútbol femenil y el “Mundial Social”.

La árbitra internacional Katia Itzel García fue una de las figuras que participó en el anuncio y entrega, resaltando las habilidades de las participantes. La presidenta también llamó a integrar a las miles de jóvenes que enviaron videos (más de mil seleccionados en el proceso) en programas deportivos a través de Conade.