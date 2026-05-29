Señala FGR que Maru Campos no compareció ante el MP

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua Cuartoscuro (Camila Ayala Benabib)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, no rindió su testimonio para integrarlos a la investigación acerca de la participación de dichos agentes extranjeros en actividades de seguridad en México, si no que solamente entregó un escrito en el que manifestó su indisposición para aportar información.

Ante la inmunidad procesal, la cual señala la imposibilidad de procesar penalmente a determinadas personas servidoras públicas, como el caso de la gobernadora, la FGR aclaró que eso no impide que Campos Galván aporte información para el esclarecimiento de los hechos que se investigan.

Por el desmantelamiento del laboratorio de drogas clandestino, en el que participaron agentes americanos, la FGR realizó el embalaje y el traslado de las sustancias localizadas para su posterior destrucción.

Sobre la investigación hacia el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios señalados por autoridades americanas de nexos con el narcotráfico, la institución detalló que cinco de ellos ya comparecieron y continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades en caso de que se encuadre algún delito.

Ninguna de estas personas cuenta con ficha roja de Interpol.