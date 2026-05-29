Se confrontan Melgar y Noroña por Rocha Moya; “póntela” le entrega pevemista playera de apoyo al mandatario

El pevemista Luis Armando Melgar pide a Noroña ponerse la playera en apoyo a Rocha Moya, a quien momentos antes había defendido.

Los senadores del Partido Verde Ecologista de México, Luis Armando Melgar Bravo, y Morena, Gerardo Fernández Noroña, se confrontaron esta madrugada por el respaldo al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya a quien el morenista ha respaldado e incluso a solicitado a su bancada que se solidaricen con el mandatario estatal acusado por Estados Unidos de presuntos nexos con el narcotráfico.

“¡Póntela, póntela!”, encaró Melgar a Noroña mientras le entregaba una playera color guinda con la leyenda “#Yo con Rocha” de las que llevó el PAN para entregarlas a los morenistas.

Melgar le exhibió la playera a Noroña en el rostro con tono irónico mientras lo invitaba a portarla y luego la depositó en el lugar del morenista mientras se retiraba.

Sentado en su escaño, Fernández Noroña mostró su molestia y aventó de inmediato la playera al senador del PVEM, quien regresó y se la devolvió.

A lo lejos alguien le gritó a Fernández Noroña: “¡Póntela!..”.

El intercambio generó un momento de tensión entre ambos legisladores, en medio de las discusiones políticas en el Senado sobre el caso de Sinaloa y las expresiones de apoyo y rechazo en torno al gobernador con licencia.

Momentos antes en la sesión, Fernández Noroña expresó la solidaridad de Morena con “un compañero como Rocha Moya que sigue siendo acusado sin una sola prueba”.

Después de la confrontación con Melgar, Fernández Noroña acusó una provocación por parte del senador “cuyo nombre no recuerdo”, dijo y advirtió que presentará una queja formal ante la dirección de la coalición Morena-PVEM-PT por estos hechos