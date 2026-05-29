Senado completa tarea: aprueba paquete de reformas electorales; riesgos por anulación discrecional de elecciones alerta oposición

El Senado aprobó en la madrugada de este viernes el paquete de reformas electorales que envió la Cámara de Diputados (Graciela López Herrera)

En medio de gran polémica y advertencias de la oposición de un control absoluto de Morena en las elecciones, el Senado completó la tarea de la Cámara de Diputados y aprobó con 85 votos a favor y 42 en contra, la reforma de Ricardo Monreal que posibilita la anulación de elecciones por intervención extranjera.

Así, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendrá una nueva herramienta para anular una elección: La injerencia o intervención de agentes extranjeros.

Acto seguido, el Senado envió a los congresos estatales, el paquete de reformas electorales que aprobaron en este periodo extraordinario para su eventual ratificación y su declaración de constitucionalidad pro parte de la Comisión Permanente durante la sesión programada para este lunes.

El congreso de la Unión tiene de plazo hasta el 3 de junio para aprobar leyes electorales, pues la normatividad establece 90 días antes del arranque de un proceso electoral , en este caso el del 2027 que inicia en septiembre, para hacerlo, con l cual estas reformas ya estarán vigentes para esos comicios.

El senado avaló en las últimas horas, la reforma que aplaza la elección judicial del 2027 al 2028, que incluye la posibilidad a 4 de los s actuales magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de ser elegibles para un nuevo periodo y permanecer en el cargo hasta 2034.

Ellos son, la actual presidenta del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón.

Asimismo, el Senado también aprobó con 83 votos a favor y 40 en contra, la comisión de verificación candidaturas tanto a nivel federal como local en un intento por cerrarle el paso a perfiles sospechosos o vinculados con el crimen organizado.

La reforma que completa este paquete es la de anular las elecciones por intervención extranjera, que quedó en el limbo pues de último momento su autor, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal retiró en san Lázaro el dictamen bajo el argumento de que se abrirá un diálogo con todas las fuerzas políticas. Sin embargo, esta ley fue aprobada por el pleno de diputados.

“Cuando actores ilegítimos manipulan la deliberación pública, financian campañas paralelas, distorsionan la conversación digital, promueven desinformación o alteran artificialmente las preferencias electorales”, esgrimió el senador morenista (Manuel Huerta Ladrón de Guevara al explicar la minuta que llegó de san Lázaro.

“ No hay que tener miedo a una reforma que exige pruebas, tengan miedo a quedarse del lado de quienes prefieren que no existan consecuencias cuando un poder extranjero interviene en una elección”, agregó

Sin embargo la senadora del PRI, María Alejandra Sandoval Camacho, advirtió que esta medida abre la puerta para que cualquier elección competida termine bajo sospecha, bajo litigio y bajo presión política.

“Nos dicen que la nulidad sólo procederá cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados, pero no explican cómo se medirá esa influencia”, alertó

La oposición advirtió que esta nueva causa de nulidad está sujeta al arbitrio de la interpretación de quienes ostentan el poder.

“ Ya circula el relato de que en caso de que los agentes de la CIA tendría implicaciones electorales, de modo que un eventual triunfo opositor, descalificará como fruto de una injerencia externa, la misma figura sirve a conveniencia para blindar la propia derrota y para desconocer la victoria del otro”, acusó la senadora del PRI, Carolina Viggiano Austria