Exitosa cirugía craneal de mínima invasión a bebé de 7 meses 

Exitosa operación craneal en bebé Bebé de 7 meses, fue sometido a una cirugía craneal, al ser diagnosticado con craneosinostosis, condición que provoca el cierre permaturo de suturas del cráneo afectando el desarrollo cerebral

Médicos especialistas del Hospital Pediátrico IMSS Bienestar Sinaloa atendieron a un bebé de siete meses diagnosticado con craneosinostosis, condición de nacimiento en la que una o más uniones entre los huesos del cráneo se cierran antes de tiempo, lo que impide que la cabeza crezca de forma adecuada y puede afectar el desarrollo del cerebro.

Las uniones entre los huesos del cráneo, llamadas suturas, por lo regular permanecen abiertas hasta los dos o tres años para permitir que la cabeza crezca junto con el cerebro, con lo que, si éstas se cierran antes de tiempo, pueden causar deformidades en la forma del cráneo y afectar el desarrollo cerebral.

Ante ello, y gracias a la valoración oportuna del equipo de neurocirugía pediátrica y al seguimiento integral del área de pediatría del IMSS Bienestar Sinaloa, se determinó que el bebé era candidato a una cirugía endoscópica mínimamente invasiva, que consistió en introducir un tubo muy delgado con luz y cámara, para liberar la sutura craneal que se cerró antes de tiempo, corrigiendo la craneosinostosis de manera segura, efectiva y con un menor impacto para el pequeño.

La cirugía fue realizada con éxito por el neurocirujano pediatra Edgar Fragoza Sánchez, quien fue el encargado de retirar cuidadosamente una pequeña parte del hueso del cráneo para permitir que la cabeza del bebé se moldee de manera natural a medida que crece.

El IMSS Bienestar en la entidad sinaloense enfatizó que este caso demuestra cómo la medicina especializada, el diagnóstico oportuno y una atención con calidad humana pueden transformar vidas desde los primeros meses de vida, y se reiteró el compromiso de la institución en ofrecer atención médica gratuita, cercana y de excelencia a las y los niños que más lo necesitan, trabajando todos los días por su salud y bienestar.