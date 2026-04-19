Detienen a directora de MetaXchange; empresa vinculada a fraude millonario

La fiscal General de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó a traves de un cateo en un inmueble en Polanco, detuvieron a Nazaret “N”, identificada como socia fundadora y directora general de MetaXchange, empresa que defraudó a cientos de ahorradores implementando un esquema de inversión ponzi.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, durante la investigación contra MetaXchange se “estableció que se trataba de una operación estructurada que afectó a múltiples víctimas. La empresa ofrecía inversiones con altos rendimientos y supuestas operaciones financieras, respaldados con contratos, oficinas y cuentas bancarias que aparentaban legalidad.”

Como parte de las investigaciones correspondientes, una persona más ya se encuentra vinculada a proceso y en prisión preventiva, y una más enfrenta su proceso con medidas cautelares, entre ellas Patrik Rodríguez, quien fungía como Contralor Financiero.

Alcalde Luján precisó que en el esquema de fraude establecido por MetaXchange, se generaba confianza de los ahorradores entregándoles los pagos pactados mediante un contrato privado, sin embargo, a través de las investigaciones, se detectó que los recursos provenían del dinero aportado por nuevas víctimas, lo que configura un esquema tipo Ponzi o piramidal.

La fiscal estableció que en el caso de sigue el rastro del dinero, se analiza la estructura y se vincularon distintos eventos bajo un mismo patrón.

En su página de internet aún activa, MetaXchange precisa que es una empresa no regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y que el modelo de negocio de operaba mediante contratos privados con sus asociados en la modalidad de asociación en participación.